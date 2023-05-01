نائبة ايزيدية توجّه “عتاباً شديد اللهجة” الى محافظ نينوى

عبّرت النائبة الايزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل ، اليوم الاثنين ، عن امتعاضها “الشديد” من “تصرف غير بروتوكولي” لمحافظ نينوى نجم الجبوري ، حيال امير الايزيدية في العراق والعالم خلال افتتاح مهرجان الربيع بالموصل يوم امس.

وقالت النائبة الايزيدية في بيان: ” بامتعاض شديد ، لاحظنا في منصة مهرجان الربيع بالموصل يوم امس، تخصيص مقعد لامير الايزيدية في العراق والعالم في مكان لا يليق بسموه ولا بمكانته”.

وأضافت ، بالقول ” واننا نعتبر ذلك بمثابة عدم تقدير من قبلكم واعتداء على مكانة وقيمة الامير واستخفافا بالايزيدية جميعا ومآسيهم وما عانوه من ابادة خلال الاعوام المنصرمة”.

وأردفت بالقول ” وفي نفس الوقت هذا الامتعاض ليس من قبل الايزيديين فقط بل حتى من النواب المسلمين في شنگال (سنجار) وبقية المناطق الذين عبروا عن استغرابهم ورفضهم لهذا التصرف غير البروتوكولي”.

وختمت النائبة فيان دخيل “ونؤكد لكم ان جميع المناصب التنفيذية والتشريعية الحكومية زائلة، لكن الامير سيبقى اميرا للابد”.