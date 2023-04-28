توضيح من مركز لالش الثقافي والاجتماعي

ان الاحداث الجارية الان في شنكال، هي نتيجة السياسات الخاطئة للحكومة العراقية، نحن لسنا مع التطرف باي شكل من الاشكال.

التظاهر بشكل سلمي حق مشروع للجميع وتقره جميع الشرائع والقوانين، ولكن التجاوز على المقدسات الدينية لجميع الاديان والمذاهب عمل منبوذ وغير مقبول تحت أي ذريعة ومن أي جهة كانت. وما حدث ويحدث تتحمل مسؤوليتها الحكومة العرقية وعدم تنفيذها لاتفاقية سنجار.

ان نشر بعض الاخبار والمنشورات المفبركة والزائفة التي لا اساس لها من الصحة من اجل الحصول على عدد من الإعجابات لها نتائج خطير ة على السلم الاجتماعي، لذا على الجهات المعنية متابعتها وتقديم اصحاب هذه الصفحات الى العدالة.

في هذه المرحلة الحساسة التي نمر بها، على الجميع التعامل مع هذه الاحداث بروح المسؤولية. اذ ان تعكير الأوضاع وزرع الفتنة ليس من مصلحة احد إلا اعداءنا. يجب ان نتحلى بالوعي الكافي وان نتعامل بحكمة مع الاوضاع الحالية، وان نكون جميعا سندا للخير والوفاق والسلام والتي هي رسالة الايزيديين على مر تاريخهم، وتقع على عاتقنا جميعا حماية مكتسباتنا.

مركز لالش الثقافي والاجتماعي

٢٨/٤/٢٠٢٣ دهوك