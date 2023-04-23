7 إصابات في يوم واحد.. الكلاب السائبة تهدد سلامة المواطنين في شنگال

افاد مسؤول صحي في قضاء شنگال (سنجار) اليوم الاحد ، ان 7 اشخاص تعرضوا لهجمات الكلاب السائبة المنتشرة في المنطقة خلال يوم واحد فقط.

وتنتشر مجاميع كبيرة من الكلاب السائبة ليلاً ونهاراً بالمناطق السكنية في شنگال ، وفي المجمعات التابعة لها ، في المساحات الفارغة قرب المستشفيات، وعند مكبات النفايات ، وتحمل أغلب هذه الكلاب أمراضاً تهدد صحة الإنسان، وأخطرها داء الكلب الذي يؤدي إلى الوفاة في حال عدم تلقي العلاج اللازم بصورة سريعة بعد التعرض للعض، مايستوجب مكافحة هذه الحيوانات وتصدي الجهات المعنية لهذه الظاهرة السلبية بصورة جدية.

مسؤول المركز الصحي في شنگال بركات حاجو ، قال لـ(باسنيوز) ان اعداد الكلاب السائبة في شنگال قد ازدادت بشكل ملحوظ وباتت تشكل خطراً على سلامة المواطنين ، ووصلت الى حد تسجيل حالات هجمات يومية على المواطنين.

وأضاف حاجو ، انه بسبب كثرة حالات الإصابة بعضات الكلاب السائبة تم تخصيص المركز الصحي في ناحية خانصور لمعالجة هذه الحالات فقط.

مشيراً ، الى ان الامصال الخاصة بمعالجة عضات الكلاب السائبة قليلة واذا لم يتم تزويد صحة شنگال باعداد إضافية من هذه الامصال فإن المخاطر ستزداد على سلامة قسم من المواطنين الذين يعانون من إصابات بليغة.

مسؤول المركز الصحي في شنگال بركات حاجو ، لفت كذلك الى ان هذه الكلاب السائبة تتجول على شكل قطعان ويهاجمون المواطنين ، وقد فقد احد الأطفال حياته فعلاً بعد تعرضه لهجوم من جانب هذه الكلاب. داعياً الى إيجاد حل لهذه الظاهرة الخطيرة.

ويؤكد مختصون وأطباء بيطريون أن ظاهرة انتشار الكلاب السائبة اتسعت خلال فترة المعارك مع تنظيم داعش ، والتي منحت كثير من الحيوانات السائبة فرصة للتكاثر، من بينها الكلاب بمختلف أنواعها والتي لديها القدرة على التكاثر اكثر من غيرها من الحيوانات ، وكذلك الخنازير البرية، والغرير، والذئاب، والثعالب، إذ لم تكن مناطق المعارك مأهولة بالسكان.