أحد المحسنين يهدي عائلة إيزدية معدمة بيتاً للسكن في رأس السنة الإيزدية

بنى أحد المحسنين المسلمين داراً سكنية لعائلة كوردية إيزدية معدمة في ناحية باعدري وأهداها لهم في عيد رأس السنة الإيزدية.

حجي ميرخان، ممثل المحسن الذي بنى الدار، صرح اليوم الأربعاء (19 نيسان 2023) لمراسل شبكة رووداو الإعلامية أيوب نصري بأنه في هذا اليوم الذي يوافق عيد رأس السنة الإيزدية، تم تسليم الدار التي بناها (فرحان آغا شرفخاني) لعائلة كوردية إيزدية.

وحسب ميرخان، هذه الدار هي الخامسة والعشرون التي تبنى خلال سنتين للعوائل المعدمة، وإلى جانب الدار التي أهديت للعائلة الإيزدية تم بناء دار أخرى لعائلة مسيحية معدمة.

تم الانتهاء من بناء الدار منذ أسبوعبن، لكن المحسن فرحان آغا شرفخاني، أراد أن تسلم للعائلة الإيزدية كهدية عيد (جواشمبا سور) رأس السنة الإيزدية.

العائلة المستفيدة تتألف من رجل وزوجته وولديهما، حيث تعاني السيدة وأحد أولادها من متلازمة داون، وقبل تسلمها الدار كانت العائلة تقيم في أحد الحمامات.