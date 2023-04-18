أبريل 19, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مدير جديد لناحية بعشيقة

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
14 مشاهدات

مدير جديد لناحية بعشيقة

نصبت الحكومة المحلية في محافظة نينوى (مركزها الموصل) مديراً جديداً لناحية بعشيقة (12 كم شمال شرق الموصل) .

مصدر في إدارة محافظة نينوى ، قال إن ” الحكومة المحلية كلفت عضو مجلس محافظة نينوى السابق غزوان الداؤودي بمهام مدير ناحية بعشيقة خلفاً لذنون يونس”.

مردفاً ، ان الداؤودي باشر مهام العمل بمنصبه اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وتوجد في بعشيقة بسهل نينوى أكبر المكونات العرقية والإثنية والدينية من مسلمين وإيزيديين ومسيحيين، وتضم العديد من المواقع الأثرية القديمة، كما تم اكتشاف حقول نفط في شرق بعشيقة.

أغلب سكان بعشيقة والبالغ عددهم اكثر من 130 الف نسمة هم من الإيزيديين، إلى جانب أعداد متفاوتة من المسلمين والمسيحيين والشبك والتركمان. ويبلغ إجمالي عدد السكان أكثر من سبعين ألف نسمة منهم الإيزيديون ومسيحيون (سريان كاثوليك وسريان أرثوذكس) ومسلمون.

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi