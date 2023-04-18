مدير جديد لناحية بعشيقة

نصبت الحكومة المحلية في محافظة نينوى (مركزها الموصل) مديراً جديداً لناحية بعشيقة (12 كم شمال شرق الموصل) .

مصدر في إدارة محافظة نينوى ، قال إن ” الحكومة المحلية كلفت عضو مجلس محافظة نينوى السابق غزوان الداؤودي بمهام مدير ناحية بعشيقة خلفاً لذنون يونس”.

مردفاً ، ان الداؤودي باشر مهام العمل بمنصبه اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وتوجد في بعشيقة بسهل نينوى أكبر المكونات العرقية والإثنية والدينية من مسلمين وإيزيديين ومسيحيين، وتضم العديد من المواقع الأثرية القديمة، كما تم اكتشاف حقول نفط في شرق بعشيقة.

أغلب سكان بعشيقة والبالغ عددهم اكثر من 130 الف نسمة هم من الإيزيديين، إلى جانب أعداد متفاوتة من المسلمين والمسيحيين والشبك والتركمان. ويبلغ إجمالي عدد السكان أكثر من سبعين ألف نسمة منهم الإيزيديون ومسيحيون (سريان كاثوليك وسريان أرثوذكس) ومسلمون.