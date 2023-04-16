مسرور بارزاني: حكومة كوردستان داعمة لحقوق الإيزيديين ومطالبهم

جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، التأكيد على دعم حكومة الإقليم لحقوق الإيزيديين ومطالبهم، مشدداً على أهمية تنفيذ اتفاق شنگال (سنجار).

وجدد مسرور بارزاني التأكيد على دعم حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإيزيديين ومطالبهم، مشدداً على أهمية تنفيذ اتفاق شنگال، بما يضمن إخراج الميليشيات والمجاميع المسلحة غير القانونية، وتطبيع الوضع في المنطقة من أجل إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى مساكنهم.

هذا وأعرب أمير الإيزيديين خلال اللقاء عن شكره وتقديره لحكومة الإقليم على دعمها المتواصل للإيزيديين والتخفيف من معاناتهم وآلامهم، والاهتمام بدورهم داخل المؤسسات والدوائر الحكومية.