تنفيذ مشاريع خدمية بكلفة 16 مليار دينار في قضاء شيخان

اعلن قائممقام قضاء شيخان (شرقي دهوك)، سردار يحيى، اليوم الثلاثاء، ان حكومة اقليم كوردستان ستنفذ عددا من المشاريع الخدمية في القضاء على مرحلتين وبكلفة 16 مليار دينار .

وقال يحيى في تصريح لـ(باسنيوز): “تواصل حكومة اقليم كوردستان تنفيذ المشاريع الخدمية في مناطق قضاء شيخان، وتم وضع حجر الاساس لعدد من المشاريع الخدمية وسيتم تنفيذها وتشمل التعليم والكهرباء والرياضة والشباب والصحة ومياه الشرب بالاضافة الى بناء الطرق”.

مبيناً انه “من المقرر تنفيذ مشاريع اخرى خلال الفترة المقبلة وبكلفة تصل الى اكثر من 20 مليار دينار في حدود مناطق شيخان، حيث تم ارسال الخطط الى ادارة محافظة دهوك”.

واوضح بأنه “سيتم بناء وتجديد عدد من الملاعب الرياضية لتكون في خدمة الرياضيين خلال الفترة القليلة المقبلة”.