لالش بحزاني يُكرّم مدرسة بحزاني الثانية للبنات

لمناسبة التفوق الذي حصلت عليه المدرسة وتحصلهم على المرتبة الثانية على مستوى محافظة نينوى والاولى على مستوى تربية بعشيقة في المسابقة العلمية التي اقامتها المديرية العامة لتربية نينوى ولتواصلهم الدائم مع المركز ، كرّم رئيس واعضاء الهيئة الادارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني ترافقهم الست ديارين خديدا خلف عضو الهيئة العليا لمركز لالش مدرسة بحزاني الثانية البنات .. حيث تم منح درع المركز للست خولة جندي درويش مديرة المدرسة وشهادات تقديرية للطالبات المتفوقات ( سارة سربست عبدي ، غزل علاء حسن ، ماوى زهير رشيد ) .. وبمبادرة من الست ديارين خديدة قدمت من جانبها مجموعة من الهدايا الرمزية للطلبات المتفرقات ومعلمة المدرسة الست ايناس اصطيفان توما ..

وخلال مراسيم التكريم اشاد السيد رعد طارق بالتفوق الذي حصلت عليه الطالبات وقال ، انه مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا ومن واجبنا في مركز لالش فرع بحزاني ان نشجع طلبتنا المتفوقين .. ومدارسنا المتالقة .. بدورها شكرت مديرة المدرسة وفد المركز على الالتفاتة الجميلة واثنت بدور المركز الذي لا يدخر جهدا في دعم جميع شرائح المجتمع ..

كل الشكر والتقدير للاستاذ امير حسن خلات على الصور والتعاون المستمر .