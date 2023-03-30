اسوة بالمسيحيين والتركمان.. مطالبة ايزيدية بمنح المكون 5 مقاعد كوتا في برلمان كوردستان

في رسالة مفتوحة الى رئاسات إقليم كوردستان والأحزاب والفعاليات السياسية والاجتماعية والحقوقية

في رسالة مفتوحة الى الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان (الإقليم ، البرلمان ، الحكومة) والجهات المعنية من، احزاب كوردستانية، ومنظمات حقوق الانسان، والكتاب والمثقفين ، طالب العشرات من الشخصيات الايزيدية السياسية والاجتماعية والدينية ومن مختلف شرائح المجتمع الايزيدي الاخرى ، بمنح المكون الايزيدي 5 مقاعد كوتا اسوة بالمسيحيين والتركمان.

وجاء في الرسالة الموقعة من عشرات الشخصيات الايزيدية ، “نحن المدرجة اسمائنا ادناه من الكورد الايزديين، نرفع صوتنا الى برلمان اقليم كوردستان، من أجل ان ينصفنا كمكون اصيل ضمن الشعب الكوردستاني، من خلال تخصيص التعديل بالقانون لمنح الايزيديين خمسة مقاعد كوتا ، اسوة بالاخوة المسيحيين، والاخوه التركمان. “

وأضافت الرسالة ” نعم نحن كورد اصلاء، لكننا نملك خصوصية اخرى، من اننا مكون ديني مختلف، وقد دفعنا دماء غاليه عبر التاريخ بسبب هذه العقيدة الدينية وتعرضنا الى عشرات الفرمانات، كان آخرها الفرمان 74 في 3.8.2014، والعالم كله كان شاهدا على مالاقيناه من قتل، ودمار، وسبي لنساءنا”.

مردفة ” لاجل ذلك فان برلمان اقليم كوردستان بحاجة الى وجود مقاعد للكورد الايزديين، من أجل تعزيز الحرية، والديمقراطيه في الاقليم، مثلما نحن بحاجة ماسة الى تواجدنا باريحية في البرلمان”،

وأوضحت ” اولآ: لصعوبة الاعتماد على انفسنا في الفوز بمقاعد برلمانية، واضطرارنا للاعتماد على الاحزاب الكوردستانيه، وترشيح شخصيه نسائيه للاستفاده من نظام المحاصصه، رغم كل ذلك نلاقي صعوبات جمة للحصول على مقعد للتمثيل النيابي في قبة البرلمان.

ثانيآ : ليكون لنا دورا فاعلا جنبا الى جنب مع كل المكونات في السلطة التشريعية.”

وأشارت تلك الشخصيات الايزيدية ، في رسالتها بالقول ” من هذا المنبر نرسل صوتنا لكافة الأطراف، وكلنا أمل في وقوفكم الى جانبنا سندا في مطلبنا هذا ليكون لنا حضور فاعل في برلمان

كوردستان.”

الموقعون

الاسماء بحسب الحروف الابجدية

١-أوصمان صالح نرمو – شخصية إجتماعية

٢- إيزدين إبراهيم گشتو – مركب أسنان

٣- جهور علي بگ – وكيل أمير الايزدية

٤- جلال ابراهيم مراد -محامي

٥-حجي علو ابو سينم – كاتب بالشان الايزيدي

٦-حسن قوال رشيد -كاتب وأعلامي

٧-حاتم كريم شروّ – رجل أعمال

٨- حسين خدر باعدري -كاتب

٩-حسن زينل بديع بگ مير حج الايزيدية

١٠- خالد نرمو -مهندس مدير بلدية شيخان

١١-خيري الياس بوزاني -كاتب سياسي

١٢-خليل قاسم بوزاني – كاتب – حقوق الانسان المانيا

١٣-خوديدا الشمساني – رجل دين

١٤-خلف دخيل سيدو – شخصية اجتماعية

١٥-خيري عبدال خاموكا – سجين سياسي

١٦-خدر عڤدي رشو – مختار قرية ركاڤا

١٧-خيري شيخ سليمان – رئيس البيت الايزيدي في شتوتگارت

١٨-خلات الياس -رئيس مركز لالش باعدري

١٩-داود مراد ختاري – باحث تاريخي

٢٠-دلشاد نعمان -كاتب وصحفي

٢١- ديارين شيخ خوديدا – ناشطة

٢٢- د.عدنان زيان – دكتوراه تاريخ

٢٣- د.كمال حجي قوال إستاذ جامعي

٢٤- رزكار حسن زيدو -ناشط سياسي

٢٥- رافي خليل زيوان -كاتب -سياسي

٢٦-سمير خالد شَروّ -مدرس ثانوي

٢٧-سالم عل بَگ – بيشمركة

٢٨-شيخ زيدو شيخ عتو باعدري – كاتب

٢٩-شورش زيان – مشرف تربوي

٣٠-شڤان حسن الفندي – شخصية اجتماعية

٣١-شيخ ڤيان شيخ ميرزا – سياسي

٣٢-شمو قاسم – مشرف تربوي

٣٣-صالح مادو – مدرس ثانوي

٣٤- صالح عبدو ركافاي- كاتب

٣٥- صلاح فرمان كاني – مهندس

٣٦- عادل شيخ فرمان -كاتب – سياسي

٣٧- عوني سليمان نجمان بگ – مقدم شرطة

٣٨- غازي پسو هسن -رجل أعمال وناشط

٣٩- غازي خوديدا -مرشد إجتماعي

٤٠- غدير فرهاد تحسين بگ – محامي

٤١- فراس طالع حسون -مدير مدرسة

٤٢- فرمان نمر كوندي – مختار قرية بريستكي

٤٣- فارس مصطو علي -ماجستير فيزياء

٤٤- قاسم خدر خوديدا حمو پاشا -شخصية اجتماعية

٤٥- ليث مشرف خلف محامي بشؤون الاقليات

٤٦- ماجد خلف حيدو – رجل أعمال

٤٧- ماجد خالد شرّوّ – باحث بالشأن الايزدي

٤٨- معاوية سعيد مام بين – شخصية أجتماعية

٤٩- مشور شموّ حاجي -سياسي

٥٠- ميران صباح جاسم بگ – كاتب

٥١- مردان زيدو بگ -من البيت الامارة

٥٢ -مراد مادو – كاتب

٥٣ -نادر دوغاتي -كاتب -اعلامي

٥٤-نضال عادل الخورزي -رئيسة إتحاد نساء.

٥٥- جاسم بدل أومي – مهندس

٥٦- جهور سليمان خدر – مهندس / مدير تنفيذي وكاتب