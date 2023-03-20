مكتب لالش دهوك ينظم فعالية بمناسبة يوم المراة العالمي

بمناسبة يوم المراة العالمي بتاريخ 19/3/2023، وعلى قاعة باعذرة للمناسبات نظمت مكتب لالش دهوك مع منظمة رابة للتنمية وبناء القدرات فعالية لمجموعة من النساء والناشطين ،

في البداية رحب كلا من الست هدية مديرة المنظمة و السيد دلشاد صالح مادو مدير مكتب لالش دهوك بالسادة الحضور وتحدث عن دور المراة في تطوير المجتمع خاصة المراة الايزدية ،و تحدثت الاميرة ميان خاتون عن الدور الفعال للمراة وتضحياتها.

وبعدها اديرت الجلسة من قبل الست نافين سموقي حيث استضافت كلا من الست لازمة والتي تحدثت عن (دور المراة الايزدية بعد الابادة الجماعة ومراحل وصوله ) و المقدم فلاح عن (توعية المراة الايزدية لتحقيق حقوقه ) .

وفي الختام قمنا بتكريم الاميرة ميان وعدد من النساء في ناحية باعذرة لدورهم الفعال في مجتمعهم ومناطق سكنهم .