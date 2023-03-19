نائب إيزيدي يطالب بتمثيل أوسع للمكون في قانون الانتخابات الجديد

طالب النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الممثل للإيزيديين في مجلس النواب العراقي، محما خليل، بتمثيل أوسع للمكون الإيزيدي في قانون الانتخابات الجديد، منبهاً الى عدم حصول المكون على استحقاقاته القانونية والانتخابية حتى الآن.

وقال خليل في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد (19 آذار 2023)، في البرلمان العراقي حول قانون الانتخابات ومقاعد الكوتا للمكونات، إنه “وفق المادة 94 من الدستور العراقي تعد قرارات المحكمة الاتحادية باتّة وملزمة لكافة السلطات، صدرت أكثر من مرة قرارات بحق المكون الديني الإيزيدي بأكثر من مقعد سواء في الانتخابات العامة او في مجالس المحافظات، لكن للأسف الشديد لحد الآن جميع قرارات المحكمة الاتحادية تطبق، باستثناء تلك المتعلقة بحقوق المكون الإيزيدي وأهالي سنجار”.

وكنائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وممثل عن المكون الإيزيدي، ناشد محما خليل القوى السياسية ورئيس البرلمان والنائب الأول لرئيس البرلمان والهيئة القضائية والسلطات كافة للاصطفاف مع سنجار والايزيديين.

وقال: “عندما نتحدث عن سنجار لن نتحدث عن حدث عابر في ذاكرة العراقيين بل عن جرح غامر في ضميرهم، عن إبادة جماعية لأقلية دينية في العراق، وقتل جماعي للرجال والنساء. ومقابر جماعية، وسبي للنساء، وعن جيش للنازحين يمرون بظروف صعبة، نتحدث عن قوى اجنبية تمارس اعمال غير قانونية في سنجار، وعن مغيبين ومغيبات في السجون وعن مقابر جماعية”.

وطالب البرلماني الإيزيدي بـ “وجود تمثيل أوسع للمكون الديني الإيزيدي في قانون الانتخابات الذي رفض حتى الآن منح المكون أكثر من مقعد واحد، على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية”.

واشار خليل الى حق الإيزيديين في التعويض بتوسيع تمثيلهم في مؤسسات الدولة العراقية، وعودة النازحين الى مناطقهم والسماح لهم بالمشاركة في عملية التصويت بالانتخابات، لافتا الى انهم لم يحصلوا على استحقاقاتهم حتى الآن.

محما خليل أكد ان عودة النازحيين الإيزيديين الى مناطقهم وإعمار سنجار سيكون “خطوة إيجابية نحو تعزيز الوحدة الوطنية وتوفير الأمن والأمان والسلم المجتمعي في نينوى والعراق كاملاً”.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسة برلمانية ضمت في برنامجها التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، المقدم من قبل اللجنة القانونية النيابية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

ووفقاً لتصريح محما خليل، فإن القانون يرفض تخصيص اكثر من مقعد واحد للمكون الإيزيدي في إطار نظام الكوتا المخصص للمكونات والأقليات القومية والدينية في العراق.