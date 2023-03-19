الإيزيديون يطالبون بمقعد «كوتا» في برلمان كوردستان

طالب رئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك، بتخصيص مقاعد «كوتا» للمكونات الدينية مثل الإيزيديين والكاكائيين والزرادشتيين، في برلمان كوردستان.

وقال سعيد جردو، رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك، إن «الإيزيديين، بوصفهم مكوناً دينياً وجزءً أصيلاً من هذا البلد، لهم الحق في الحصول على مقعد (كوتا) في برلمان كوردستان».

وأضاف: «لطالما دعم الرئيس بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني حقوق الإيزيديين، ونحن ندعو جميع الأطراف الأخرى إلى دعم الإيزيديين حتى يكون لهم مقعد (كوتا)».

وأوضح أنه «وبدعم من الرئيس بارزاني، كان لللإيزيديين ممثلين في جميع دورات برلمان كوردستان، ولكن إذا أجريت الانتخابات وفق دوائر، فقد لا تكون أصوات الإيزيديين كافية لتمثيلهم في برلمان كوردستان، لذلك نطالب ونأمل أن يتم تخصيص مقاعد (كوتا) للمكونات في برلمان كوردستان».