متحدثة كتلة الديمقراطي الكوردستاني: نرحب بقرار تحويل حلبجة الى محافظة.. نتطلع الى خطوة مماثلة مع شنگال

طالبت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي ، اليوم الخميس ، بتحويل مدينة شنگال (سنجار) الى محافظة اسوة بمدينة حلبجة ،مشيرة الى ان المدينة تمتلك من المساحة الجغرافية والتعداد السكاني الذي يؤهلها لتكون المحافظة رقم 20 على مستوى العراق.

النائبة فيان دخيل ، قالت في بيان “في الذكرى الـ 35 للاعتداء الوحشي على شعب كوردستان عامة ، واهالي حلبجة خاصة ، من قبل النظام العراقي الدكتاتوري السابق، وضربها بالاسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا ، وافق مجلس الوزراء العراقي الاتحادي الموقر قبل يومين على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة الـ 19 ضمن جمهورية العراق الاتحادي، وإحالته إلى مجلس النواب”.

وأضافت ” واننا اذ نرحب بهذه الخطوة، التي تأتي انصافا وتكريما لأهل حلبجة الكرام ولضحاياها الأبرياء ، الذين ما زال المئات منهم من الاحياء، يعانون من اثار تلك الضربات الكيماوية المشؤومة التي حصلت عام 1988، فاننا نتطلع الى خطوة مماثلة تتناسب مع وجع وتضحيات اهل شنگال ومظلوميتهم، من خلال البدء بالإجراءات الرسمية لتحويلها هي الاخرى الى محافظة، حيث انها تمتلك من المساحة الجغرافية والتعداد السكاني الذي يؤهلها لتكون المحافظة رقم 20 على مستوى العراق”.

وتابعت دخيل ، بالقول ” في الوقت الذي نعمل على تقديم مشروع تحويل قضاء شنگال الى محافظة وبدعم من القيادة في اقليم كوردستان التي كانت سباقة لهذا المشروع منذ سنين وتدعو له نؤكد انه استحقاق لمختلف المكونات العراقية، وانصافا للضحايا من اهالي شنگال ، وبالاخص للايزيديين”.

وختمت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي ، قائلاً ” المجد لشهداء حلبجة وشنگال والخزي والعار للارهاب في كل زمان ومكان”.