سيول الأمطار تجرف قرابة 10 آلاف دجاجة من حقل دواجن في قضاء سنجار

أفاد شهود عيان في قضاء سنجار بنينوى، يوم الخميس، بأن سيول الأمطار جرفت حقل دواجن في إحدى القرى.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن “سيول الفيضانات على الحدود العراقية السورية جرفت حقلاً للدواجن في قرية همدان بقضاء سنجار شمال غرب الموصل”.

وبين أن “السيول تسببت بهلاك قرابة 10 الآف من افراخ الدجاج”.

ويوم أمس الأربعاء، قال مدير ناحية سنوني شمالي قضاء سنجار، خديدا جوقي، لوكالة شفق نيوز، إن “امطاراً غزيرة هطلت أمس الأربعاء في القضاء مما ادى الى حدوث فيضانات والحاق اضرار مادية بالفلاحين، بالاضافة الى عرقلة سير المركبات والمارة في ازقة وشوارع المدينة”.

واضاف جوقي ان “شابا يبلغ من العمر 17 عاماً لقي مصرعه غرقا في قرية خربات فقير جنوب الناحية”، موضحا ان “دائرة البلدية سارعت الى فتح المجاري وانقاذ منازل الاهالي التي دخلت عليها مياه الامطار”.