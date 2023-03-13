مارس 13, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

الرئيس بارزاني وسفيرة السويد يؤكدان على تنفيذ اتفاق سنجار

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
7 مشاهدات

الرئيس بارزاني وسفيرة السويد يؤكدان على تنفيذ اتفاق سنجار

بحث الرئيس مسعود بارزاني مع السفيرة السويدية في العراق، جيسيكا سفاردستروم، الإستقرار في العراق وتنفيذ برنامج الحكومة العراقية، وأكدا على “تنفيذ إتفاق سنجار وتطبيع الأوضاع فيها”.

وإستقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين (13 آذار 2023)، في صلاح الدين، السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفاردستروم.

بحسب بيان لمقر الرئيس بارزاني، ناقش الإجتماع “الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والبحث عن الإستقرار في العراق وتنفيذ برنامج الحكومة العراقية”.

كما تم تسليط الأضواء على “التهديدات الخطيرة للفكر المتطرف والطائفية على مستقبل العراق والمنطقة”.

وأكد الجانبان على “تنفيذ إتفاق سنجار وتطبيع الأوضاع فيها”.

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi