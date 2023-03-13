الرئيس بارزاني وسفيرة السويد يؤكدان على تنفيذ اتفاق سنجار

بحث الرئيس مسعود بارزاني مع السفيرة السويدية في العراق، جيسيكا سفاردستروم، الإستقرار في العراق وتنفيذ برنامج الحكومة العراقية، وأكدا على “تنفيذ إتفاق سنجار وتطبيع الأوضاع فيها”.

وإستقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين (13 آذار 2023)، في صلاح الدين، السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفاردستروم.

بحسب بيان لمقر الرئيس بارزاني، ناقش الإجتماع “الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والبحث عن الإستقرار في العراق وتنفيذ برنامج الحكومة العراقية”.

كما تم تسليط الأضواء على “التهديدات الخطيرة للفكر المتطرف والطائفية على مستقبل العراق والمنطقة”.

وأكد الجانبان على “تنفيذ إتفاق سنجار وتطبيع الأوضاع فيها”.