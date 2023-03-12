الإيزديون والكاكائيون يطالبون بمقاعد كوتا في برلمان كوردستان

بينما تشكل مقاعد المكونات نقطة الخلاف الوحيدة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول تعديل قانون الانتخابات في إقليم كوردستان، يطالب المكونان الإيزدي والكاكائي بأن يخصص التعديل في القانون مقاعد كوتا لهما أسوة بالمسيحيين والتركمان والأرمن.

من أصل 111، وهو عدد مقاعد برلمان كوردستان، يوجد 11 مقعد كوتا للمكونات، وفي انتخابات 2018 كان مجموع أصوات المكونات التركمانية والمسيحية والأرمنية التي صوتت للفوز بهذه المقاعد 23165 صوتاً، في حين يقول الإيزديون إن تعدادهم في إقليم كوردستان يبلغ 120 ألف نسمة ويقول الكاكائيون إن تعدادهم يبلغ 150 ألف نسمة تقريباً، ويرى المكونان أن من حقهما تخصيص مقاعد كوتا لهما.

ولدى مشاركته أمس السبت (11 آذار 2023) في نشرة الظهيرة التي تقدمها شهيان تحسين على شاشة رووداو، قال عضو مركز لالش الثقافي والاجتماعي، شمو قاسم إن القانون عندما يشير إلى المكونات فإنه يشير إلى المكونات العرقية والدينية وليس العرقية فقط.

وأضاف شمو قاسم: “ليس عندنا نحن (الإيزديون) مقعد كوتا حتى الآن، في حين أننا كإيزديين أحوج إلى مقاعد كوتا في برلمان كوردستان أكثر من غيرنا لنتمكن من نيل حقوقنا وفقاً للقانون”.

وحسب شمو قاسم، يوجد في إقليم كوردستان نحو 120 ألف إيزدي يقيم أغلبهم في محافظة دهوك وطالب بتخصيص مقعد أو مقعدين على الأقل للإيزديين ضمن مقاعد كوتا، مبيناً: “نحن نعتز بكوننا كورداً، لكننا كمكون ديني يحق لنا أن نحظى بمقاعد كوتا خاصة بنا، وأرجو أن لا يتم تسييس مطلبنا هذا، لأنه حق لنا”.

آكو شاويس، ناشط كاكائي من حلبجة، قال لرووداو إن العدد الصحيح للكاكائيين في إقليم كوردستان ليس معروفاً بدقة، لكن يقدر عددهم بنحو 150 ألفاً.

يقطن الكاكائيون إلى جانب كركوك وكرميان، في حلبجة التي توجد فيها 600 عائلة كاكائية تقريباً يبلغ مجموع أفرادها نحو 3000 فرد.

وأوضح الناشط آكو شاويس أن غالبية الكاكائيين تعيش في كركوك وكرميان “وقد كنت عضواً في لجنة زارت برلمان كوردستان في العام 2014 وطلبنا تخصيص مقاعد كوتا لنا، لكن طلبنا لم يأت بشيء، وبعد أن بدأ الموضوع يثار من جديد، نأمل من الأحزاب أن لا تتدخل في المسألة في حال تم تخصيص كوتا للكاكائيين”.

من جانب آخر، قال رئيس كتلة الجبهة التركمانية في برلمان كوردستان همداد صباح، في تصريح أدلى به أمس السبت لرووداو: “ليست هناك إحصائيات دقيقة، لكن البيانات المتوفرة لدينا ومتابعاتنا تشير إلى أن تعداد التركمان في إقليم كوردستان يتراوح بين 300 و350 ألف نسمة غالبيتهم في مدينة أربيل”.

وعن التركمان في قضاء كفري بكرميان، قال همداد صباح إن 900 عائلة تركمانية تسكن قضاء كفري وتتألف من نحو 4500 فرد.

من جانبه، قال رئيس قائمة الجبهة التركمانية في مجلس محافظة أربيل، عماد رفعت، لرووداو إن عدد مواطني إقليم كوردستان التركماني يبلغ نحو 255 ألفاً بينهم نحو 5000 مواطن في قضاء كفري.

يذكر أن المكون التركماني فاز في انتخابات 2018 بخمسة مقاعد في برلمان كوردستان صوت لها 8873 ناخباً، وكالآتي: قائمة ميللت فازت بمقعد (885 صوتاً)، الجبهة التركمانية فازت بمقعد (1545 صوتاً)، حزب الإصلاح التركماني فاز بمعقد (3125 صوتاً)، حزب التنمية التركماني فاز بمقعدين (3318 صوتاً).

ويقول رئيس كتلة ميللت التركمانية، آزاد أكرم، عدد الأصوات التي فازت بها القائمة التركمانية لا يدل على عدد المواطنين التركمان، فهناك تركمان لم يصوتوا لقوائم تركمانية بل صوتوا لأطراف سياسية أخرى في إقليم كوردستان.

وأشار آزاد أكرم إن الحكومات التي تعاقبت على مدار 100 سنة الأخيرة سعت لـ”إلغاء الوجود التركماني”، حيث أن “السلطات العراقية كانت تجبر التركمان في عمليات التعداد السكاني على التسجيل كعرب أو كورد، واستمرت تلك السياسات 100 سنة، ويوجد الآن تركمان يقولون إنهم ليسوا تركمان بل أرابلة”.

ويقول المسيحيون إنه لا توجد أرقام دقيقة تشير إلى عدد المواطنين المسيحيين في إقليم كوردستان، وفي تصريح لرووداو قال عضو تحالف الاتحاد القومي في برلمان كوردستان، روميو هكاري: “لا نستطيع إيراد أرقام دقيقة، لكن نحو 85% من مسيحيي العراق جاؤوا إلى إقليم كوردستان، ويتراوح عددنا الآن بين 400 و600 ألف نسمة”.

ويتركز وجود المسيحيين في إقليم كوردستان في محافظتي أربيل ودهوك كما يوجد مسيحيون في محافظة السليمانية أيضاً.

المسيحيون لديهم خمسة مقاعد كوتا في برلمان كوردستان، وكانت أعداد الأصوات والمقاعد التي حصدها المكون المسيحي في انتخابات 2018 كانت كالآتي: تحالف الاتحاد القومي 8088 صوتاً (ثلاثة مقاعد)، قائمة الرافدين 2626 صوتاً (مقعد واحد)، المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري 2963 صوتاً (مقعد واحد).

كما حصد المكون الأرمني 615 صوتاً (مقعد واحد)، في انتخابات 2018.