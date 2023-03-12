الرئيس بارزاني: يجب إخراج القوات الخارجة عن القانون من سنجار

أكد الرئيس مسعود بارزاني، على ضرورة إخراج القوات الخارجة عن القانون من قضاء سنجار، وتطبيق اتفاقية سنجار.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني، يوم السبت (11 آذار 2023)، في مصيف صلاح الدين، أمير الإيزيديين، حازم تحسين بك، والشيخ علي الياس بابا شيخ والمجلس الروحاني الإيزيدي.

من جانبه، قال الرئيس بارزاني إنه “يؤيد تطبيق إتفاق سنجار بكل الطرق”، مشدداً على ضرورة “إخراج القوات الخارجة عن القانون من سنجار وتطبيع الأوضاع فيها وتسليمها لسكانها الأصليين”.

وأدناه نص بيان مقر الرئيس مسعود بارزاني:

التقى الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت 11 آذار 2023 في صلاح الدين، مير حازم تحسين بك أمير الأيزيديين والشيخ علي الياس بابا شيخ والمجلس الروحاني الإيزيدي.

وفي اللقاء أطلع أمير الأيزيديين الرئيس بارزاني على نتائج زيارته لخارج البلد، وأعرب عن تقديره لتضحيات قوات البيشمرگه الكوردستانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني لتحرير سنجار وحماية ودعم الكورد الأيزيديين والمكونات الأخرى.

وأكد الطرفان في الاجتماع على ضرورة تنفيذ إتفاق سنجار في أقرب وقت ممكن وإزالة المعوقات التي تحول دون عودة النازحين إلى موطن آبائهم وأجدادهم.

وفيما يتعلق بموضوع سنجار قال الرئيس بارزاني بأنه يؤيد تطبيق إتفاق سنجار بكل الطرق، وأعتبر سيادته أن من الضروري إخراج القوات الخارجة عن القانون من سنجار وتطبيع الأوضاع فيها وتسليمها لسكانها الأصليين. وأكد الرئيس بارزاني للمشاركين بأنه لن يتم تهميش الأخوات والأخوة الأيزيديين.