صور.. زيارة وزيرة الخارجية الألمانية لمخيم نازحين إزيديين في زاخو

تفقدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، يوم الأربعاء (9 آذار 2023)، مخيم “قاديا” للنازحين الكورد الإزيديين في زاخو، وذلك ضمن زياتها إلى إقليم كوردستان.

بيربوك التي استقبلت بالورود من قبل النازحين، قامت بجولة في المخيم، اطلعت خلاله على أقسامه.

وكان البرلمان الألماني قد اعترف في (19 كانون الثاني 2023) بالإبادة الجماعية للكورد الإزيديين، في قرار مصيري كان ينتظره الكورد الإزيديون منذ فترة.

بيربوك نشرت في حينه على حسابها في تويتر تغريدات حول القرار باللغتين الكوردية والألمانية قالت فيها: “قبل ثلاث سنوات رأيت نساء إزيديات في شمال العراق: مختطفات، مستعبدات ومغتصبات. آلامهن تركت تأثيراً في نفسي. لقد قرر البوندستاغ أن يسمي جرائم داعش بحق الإزيديين كما هي: إبادة جماعية”.

وأضافت: “ندرك أن أي قرار برلماني في العالم لا يمكنه أن يزيل آلامهم، لكن لدي اعتقاد راسخ في أن هذا القرار سيحدث فرقاً. إنه خطوة حاسمة نحو الاعتراف بالآلام والعدالة للناجين”.