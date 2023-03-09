هجرة دهوك تستبعد تنفيذ خطة بغداد لإغلاق مخيمات النزوح

استبعدت دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك التابعة لحكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تنفيذ خطة أعلنتها الحكومة الاتحادية بإغلاق مخيمات النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم.

وأكد مسؤول دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز، صعوبة إغلاق المخيمات في الوقت الحالي، لأن عملية إغلاق تحتاج إلى تهيئة أرضية مناسبة من خلال بناء وإعمار الدور المهدمة واستعادة الأمن، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية في مناطقهم”.

وأضاف جعفر، أن “حكومة إقليم كوردستان تمنح الحرية الكاملة للنازح من أجل العودة، فسياسة حكومة الإقليم واضحة في هذه المسألة، كما أن حكومة كوردستان تمنح لهم الحرية التامة بشأن البقاء في المخيم ولا تتبنى سياسة إرجاعهم بالغضب والإكراه”.

وعن أسباب عدم رغبة النازحين العودة، شدد جعفر، على ضرورة “تنفيذ اتفاقية سنجار المبرمة بين بغداد وأربيل، لكي يتسنى للنازحين العودة إلى مناطقهم”، مؤكداً أن “اتفاقية سنجار تنص على انسحاب جميع الميليشيات المسلحة من داخل قضاء سنجار وإعطاء شريعة لإدارة القضاء وتشكيل حكومة محلية من أهالي سنجار، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من أهالي المنطقة”.

يذكر أن وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد، أعلنت عن إعداد خطة متكاملة لإغلاق مخيمات النازحين في إقليم كوردستان، بعد تنفيذ برامج تحفيز العودة الطوعية”.

وبحسب إحصائيات دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، هناك 15 مخيماً للنازحين داخل المحافظة وتقطن فيها أكثر من 300 ألف نازح منذ حوالي 9 سنوات.