ديندار زيباري: الناجيات الايزديات يرفضن تسليم الأدلة خوفاً من ذهابها لجهات مرتبطة بداعش

أعلنت رئاسة محكمة استئناف نينوى أن لجنة النظر في طلبات الناجيات الإيزديات التي يرأسها قاض في رئاسة محكمة استئناف نينوى تتسلم أي معاملة من هيئة جمع الأدلة (الجينوسايد) في إقليم كوردستان، إلا أن الهيئة تمتنع عن تزويد اللجنة بالأوراق التحقيقية الخاصة بالناجيات على الرغم من المطالبات المتكررة من اللجنة إلى الهيئة، فيما يقول منسق التوصيات الدولية بحكومة إقليم كوردستان إن “الناجيات يرفضن تسليم أوراقهن لكل جهة ويتخوف بعضهن من ذلك”.

هيئة التحقيق وجمع الأدلة هي هيئة تابعة للجنة العليا لتعريف جرائم داعش ضد الكورد الإيزديين والمكونات الدينية والعرقية الأخرى في إقليم كوردستان كجرائم إبادة جماعية (جينوسايد)، وتفيد معلومات شبكة رووداو الإعلامية بأنه تم حتى الآن تسجيل 5000 شكوى ضد جرائم داعش في سنجار ومناطق سهل نينوى.

وعن الأوراق التحقيقية الخاصة بالناجيات الإيزديات أصدرت رئاسة محكمة استئناف نينوى توضيحاً قالت فيه إن “لجنة النظر في طلبات الناجيات الإيزديات التي يرأسها قاضٍ في رئاسة محكمة استئناف نينوى تتسلم أي معاملة من هيئة جمع الأدلة (الجينوسايد) ومن أي محكمة في إقليم كوردستان إلا أن (الجينوسايد) تمتنع عن تزويد اللجنة بالأوراق التحقيقية الخاصة بالناجيات على الرغم من المطالبات المتكررة من اللجنة إلى الهيئة”.

وجاء في التوضيح أيضاً أن “المادة (5) من قانون الناجيات الإيزديات أوجبت على المديرية العامة لشؤون الناجيات التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية المعنية بالتحقيق وجمع الأدلة، كما أوجبت المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الناجيات الإيزديات رقم (4) لسنة 2021 حكومة إقليم كوردستان والوزارات الاتحادية والجهات الأخرى تزويد المديرية العامة لشؤون الناجيات بالمعلومات والبيانات والوثائق للمشمولين بأحكام قانون الناجيات الإيزديات وتلك التعليمات، وعليه فإن المديرية المذكورة بإمكانها تزويد لجنة النظر في طلبات الناجيات بكافة البيانات والوثائق المتوفرة لديها لاعتمادها من اللجنة المذكورة، وقد وجه السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى مؤخراً بضرورة سرعة حسم هذه الإشكالية بالتنسيق مع القاضي المختص في محافظة دهوك”.

عن هذا الموضوع، صرح منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الأربعاء (22 شباط 2023) لشبكة رووداو الإعلامية بالقول: “تقوم هيئة جمع الأدلة بجمع الأدلة، لكن الجهة المحلية والخارجية الوحيدة التي يجري التعامل معها هي فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، وتسليم أي أوراق أو وثائق يكون بعد استحصال موافقة الشخص المعني والشهود، لكن الناجيات والشهود لا يقبلون تسليم الأوراق ولا زالوا يخافون من أن تذهب إلى جهات أو أماكن أخرى. إنهم يخافون مسلحي داعش والميليشيات والجهات الأخرى، وتم استحصال موافقتهم حتى عند تسليم بياناتهم وأوراقهم لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)”.

اللجنة العليا لتعريف جرائم داعش ضد الكورد الإيزديين والمكونات الدينية والعرقية الأخرى في إقليم كوردستان كجرائم إبادة جماعية (جينوسايد)، لجنة حكومية في إقليم كوردستان تم تشكيلها سنة 2020، وتضم في عضويتها عدداً من الوزراء ورؤساء الهيئات والدوائر، وتعمل على جمع الوثائق والأدلة اللازمة لتقديم مسلحي داعش للمحاكمة.