محكمة استئناف نينوى توضح الاجراءات الخاصة بالناجيات الايزيديات

قالت محكمة استئناف نينوى، اليوم الثلاثاء، ان هيئة جمع الادلة (الجينو سايد) تمتنع عن تزويد لجنة النظر في طلبات الناجيات الايزيديات بالأوراق التحقيقية الخاصة بالناجيات.

وذكرت المحكمة في بيان، ان “لجنة النظر في طلبات الناجيات الايزيديات التي يرأسها قاضي في رئاسة محكمة استئناف نينوى تستلم اي معاملة من هيئة جمع الادلة (الجينو سايد) ومن اي محكمة في اقليم كردستان الا ان (الجينو سايد) تمتنع عن تزويد اللجنة بالأوراق التحقيقية الخاصة بالناجيات على الرغم من المطالبات المتكررة من اللجنة الى الهيئة”.

وأضاف البيان، ان “المادة (5) من قانون الناجيات الايزيديات اوجبت على المديرية العامة لشؤون الناجيات التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية المعنية بالتحقيق وجمع الادلة، كما اوجبت المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون الناجيات الايزيديات رقم (4) لسنة 2021 حكومة اقليم كردستان والوزارات الاتحادية والجهات الاخرى تزويد المديرية العامة لشؤون الناجيات بالمعلومات والبيانات والوثائق للمشمولين بأحكام قانون الناجيات الايزيديات وتلك التعليمات وعليه فان المديرية المذكورة بإمكانها تزويد لجنة النظر في طلبات الناجيات بكافة البيانات والوثائق المتوفرة لديها لاعتمادها من اللجنة المذكورة”.

وقد وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، مؤخراً بضرورة سرعة حسم هذه الاشكالية بالتنسيق مع القاضي المختص في محافظة دهوك، بحسب البيان.