وزير التعاون الاقتصادي الألماني: من المهم استقرار الأوضاع الأمنية في سنجار

أكد وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية نيلس آنن، خلال اجتماعه مع رئيس إقليم كودرستان، نيجيرفان بارزاني في ميونخ، أهمية أن تكون الأوضاع الأمنية في سنجار مستقرة، لتتمكن ألمانيا من تقديم المساعدة إلى القضاء.

اجتماع نيجيرفان بارزاني والوزير الألماني، اليوم الأحد (19 شباط 2023)، كان آخر لقاءاته بمؤتمر ميونخ للأمن، ليختتم زيارته إلى ميونخ الألمانية بحضور المؤتمر وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين والقادة في ثلاثة أيام.

وجرى خلال الاجتماع “استعراض التعاون الاقتصادي والمشاريع الألمانية في مجال التنمية بالعراق وإقليم كوردستان مع التأكيد على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق لتتمكن ألمانيا من الاستمرار وتنفيذ مشاريع أكثر وأفضل”.

الجانبان بحثا “الأوضاع السياسية والأمنية العراقية، وسلطا الضوء على اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية”.

أما بشأن قضاء سنجار، أكد الوزير الألماني في هذا السياق على أن “من المهم أن تكون الأوضاع الأمنية في سنجار مستقرة لتتمكن ألمانيا من تقديم المساعدة وتنفيذ المزيد من المشاريع”.

إضافة لذلك، شغلت “الحرب ضد الإرهاب والتصدي لتهديدات داعش وخاصة في مناطق المادة 140 الدستورية، والأوضاع في سوريا وعموم المنطقة”، جانباً آخر من الاجتماع.

يذكر أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أكد على ضرورة حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور، منوهاً إلى وجود “اتفاق موقع ومكتوب لتشكيل الحكومة العراقية، وإن لم يجر العمل بالاتفاق فما فائدة وجود الكورد فيها؟”.

وقال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم (19 شباط 2023)، لعدد من وسائل الإعلام من بينها شبكة رووداو الإعلامية: “على جميع مكونات إقليم كوردستان والأطراف السياسية أن تدرك أننا عاجزون عن إنجاز أي شيء إن لم نكن معاً”، مضيفاً أن “علاقاتنا مع الدول العربية علاقات صداقة وأخوة، وتطويرها مهم جداً لنا في إقليم كوردستان”.

أما فيما يخص اجتماعه مع رئيس الوزارء العراقي، محمد شياع السوداني، قال نيجيرفان بارزاني: “بحثنا مع السوداني في حل المشاكل، فليس أمامنا خيار سوى حل المشاكل، وإقليم كوردستان يطالب بحل للمشاكل يقوم على الدستور”.

في الوقت نفسه حذر رئيس إقليم كوردستان من تهديد داعش، مؤكداً أنه “لا يزال قادراً على التحول إلى تهديد لأمن العراق”.