فبراير 20, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

زيدان يوجه يحل “اشكالية” في تطبيق قانون الناجيات الايزيديات بالاتفاق مع كوردستان

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فى :شؤون ايزيدية
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زيدان يوجه يحل “اشكالية” في تطبيق قانون الناجيات الايزيديات بالاتفاق مع كوردستان

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، يوم الأحد، بحل “اشكالية” في تطبيق قانون الناجيات الايزيديات بالاتفاق مع محاكم اقليم كوردستان.

وقالت النائبة ڤيان دخيل في بيان صدر اليوم، إن اجتماعا جمعها، اليوم، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان حول الإشكالية في تطبيق قانون الناجيات الايزيديات الخاصة بافاداتهن في المحاكم العراقية”.

وأضافت أن زيدان وجه بحل هذه الاشكالية على الفور ليتسنى للناجيات اخذ مستحقاتهن حسب القانون، موضحة أنه سيتم ترتيب هذا الامر بالاتفاق مع المحاكم في اقليم كوردستان.

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