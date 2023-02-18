رئيس إقليم كوردستان يبحث مع نادية مراد أوضاع الإيزيديين

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع الناشطة الإيزدية الفائزة بجائزة نوبل للسلام، نادية مراد، أوضاع الإيزيديين ومنطقة سنجار، واستمرار عملية تحرير المختطفات والمختطفين الإيزديين.

والتقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع الناشطة الإيزيدية الفائزة بجائزة نوبل للسلام، نادية مراد، الجمعة (17 شباط 2023)، في إطار مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

بيان لرئاسة إقليم كوردستان، أشار إلى أن نيجيرفان بارزاني بحث مع نادية مراد “أحوال النازحين الإيزيديين”، وأكد على “أهمية العمل من أجل تطبيع الوضع في سنجار وإعادة إعمار المنطقة وخلق أرضية تشجع على عودة النازحين إلى ديارهم.

وأضاف أن رئيس إقليم كوردستان ونادية مراد، سلطا الضوء على “المعونات والمساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للإيزيديين ولمنطقة سنجار على وجه الخصوص”.

ووصل رئيس إقليم كوردستان اليوم إلى ألمانيا تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

بيان لرئاسة إقليم كوردستان ذكر أن نيجيرفان بارزاني “سيشارك إلى جانب رؤساء وقادة الدول في اللقاءات والمحادثات الخاصة بقضايا الأمن والاستقرار والتحديات التي تواجه العالم”.

فما يلي نص البيان:

“على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة 17 شباط 2023، خلال لقاء مع الناشطة الإيزيدية الفائزة بجائزة نوبل للسلام السيدة نادية مراد، أحوال الإيزيديين ومنطقة سنجار واستمرار عملية تحرير المختطفات والمختطفين الإيزديين.

وتناول الجانبان أحوال النازحين الإيزديين مؤكدين على أهمية العمل من أجل تطبيع الوضع في سنجار وإعادة إعمار المنطقة وخلق أرضية تشجع على عودة النازحين إلى ديارهم، وسلطا الضوء على المعونات والمساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للإيزديين ولمنطقة سنجار على وجه الخصوص”.