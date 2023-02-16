رئيس الوزراء يصدر 5 توجيهات عاجلة لإعمار سنجار وإغاثة النازحين

أعلن فريق الجهد الحكومي، اليوم الخميس، عن إصدار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 5 توجيهات عاجلة لإعمار سنجار وإغاثة النازحين، فيما حدد موعد المباشرة بإعمار القضاء.

وقال عضو الفريق عبد القادر دخيل، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بضرورة الإسراع بتقديم الخدمات العاجلة والفورية إلى قضاء سنجار تحضيراً لعودة النازحين”، مؤكداً “وجود جدية واضحة من قبل الحكومة المركزية في عودة النازحين واستقرار الوضع الأمني في قضاء سنجار”.

وأشار إلى، أن “هناك توجيهات سريعة وعاجلة من رئيس الوزراء تتضمن إجراءات أمنية وإدارية ودعم لوجستي، إضافة إلى المباشرة فوراً في عملية تأهيل وإعمار قضاء سنجار عن طريق الجهد الخدمي والهندسي”.

وأضاف، أن “السوداني وجه بتشكيل فريق أمني من الاستخبارات والأمن الوطني والجهات الأخرى، من أجل الإسراع بالتدقيق، ليتم معرفة الجانب الأمني في القضاء وعودة النازحين لكي تكون قاعدة بيانات أمنية، كما وجه بحصر أعداد المتضررين والذين اكتملت معاملتهم، بصرف مستحقاتهم فوراً من قبل وزارة المالية، لدعم إعادة النازحين”.

وتابع “كما وجه السوداني وزارة العمل بصرف رواتب أصحاب الدخل المحدود والذين تحت خط الفقر من المواطنين بقضاء سنجار والنواحي والقرى والمجمعات السكنية التابعة للقضاء، أضافة إلى أن السوداني وجه إعمار تلك المناطق فوراً من خلال فريق الجهد الحكومي”.

ولفت إلى، أنه “تم عقد أول اجتماع في مقر اللجنة العليا لإعمار الموصل، حيث تم طرح الآلية المباشرة بالإعمار وطلبنا من الدوائر الصحية والبلديات والتربية والماء والمجاري والزراعة وباقي القطاعات والدوائر الأخرى، تزويدنا بقاعدة بيانات تتضمن المشاريع المستمرة والمنجزة والمشاريع الجديدة التي يحتاجها قضاء سنجار، والتركيز على أن تكون هناك مشاريع زراعية واعدة بالقضاء، تمهيداً لعودة النازحين”.

وأكمل بالقول: إنه “بعد إكمال قاعدة البيانات سيتم الشروع بإعمار قضاء سنجار”.