نائب عن شنگال: وعود دولية بالمساعدة في إعادة الإعمار وعودة النازحين

قال محما خليل النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن منطقة شنگال في البرلمان العراقي ، اليوم الأربعاء ، ان هناك وعود فرنسية والمانية بالمساعدة في عملية إعادة إعمار منطقة شنگال (سنجار) ، لافتاً الى ان هناك قراراً بتخصيص أموال في موازنة 2023 لهذه العملية.

محما خليل ، قال لـ(باسنيوز) ان “هناك عملاً جدياً في البرلمان العراقي لاعادة الاستقرار الى شنگال والبدء بعملية إعادة اعمار المنطقة وإعادة النازحين اليها وتعويض سكانها المتضررين”.

مضيفاً ، كما ان “حكومة إقليم كوردستان سخرت كل طاقاتها لتطبيع الوضع في شنگال وإعادة اعمارها”.

النائب محما خليل ، أوضح بالقول ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ابدى كذلك استعداده لدعم تخصيص موازنة خاصة بإعادة إعمار شنگال في الموازنة الاتحادية”.

مشدداً ، بالقول ان ” كل الجهود والخطط منصبة حالياً على عملية إعادة إعمار منطقة شنگال واعادة الاستقرار اليها والبدء بعملية إعادة اعمار المنطقة وإعادة النازحين اليها وتعويض سكانها المتضررين ، فيما هانك وعود دولية بالمساعدة والدعم ومنها فرنسية والمانية”.

وكان خليل قد افاد ، امس الثلاثاء لـ (باسنيوز) ، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وافق على ادراج إنشاء صندوق إعمار شنگال في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023.

مضيفاً “طالبنا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإدراج إنشاء صندوق إعمار شنگال في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، وتمت الموافقة على ذلك”، مبيناً أن “هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في اعادة اعمار شنگال، وعودة النازحين إليها”.