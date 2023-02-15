الدراسة الكوردية في سنجار: افتتحت مدارس عربية بضعف عدد مدارسنا

يقول مدير تربية سنجار إن قلة عدد مدارس الدراسة الكوردية تدفع الأهالي لإرسال أولادهم إلى مدارس الدراسة العربية، وإن الحكومة الاتحادية العراقية لا تساعدهم في فتح مدارس جديدة.

وصرح مدير تربية سنجار المشرف على الدراسة الكوردية التابعة لإقليم كوردستان، ميسر حجي، اليوم الأربعاء (15 شباط 2023) لشبكة رووداو الإعلامية بأنه “بعد حرب داعش وأحداث 16 أكتوبر، بدأ أهالي سنجار بإلحاق أولادهم بالدراسة العربية، وقلة عدد مدارس الدراسة الكوردية من أسباب هذا التوجه”.

توجد في قضاء سنجار 58 مدرسة للدراسة الكوردية، ويقول ميسر حجي إن عدد مدارس الدراسة العربية يتجاوز 100 مدرسة و”الحكومة العراقية لا تساعدنا في فتح مدارس جديدة للدراسة الكوردية، وكل ما تقدمه هو للدراسة العربية. أما نحن فلا تبلغ يدنا كل مناطق سنجار لأنها تحت سيطرة الحشد الشعبي وتدير بعضها جهات تابعة لـPKK”.

يوجد ضمن ملاك الدراسة الكوردية في سنجار 330 معلماً ومدرساً وموظفاً، يضاف إليهم 622 محاضراً، أما عدد التلاميذ والطلبة الكورد الإيزديين فيبلغ 12 ألفاً.

توجد في سنجار ثلاثة أقسام دراسية تشرف عليها ثلاث جهات: تربية سنجار – الكوردية وتتبع محافظة دهوك في إقليم كوردستان، والدراسة العربية في سنجار التي تتبع الحكومة الاتحادية العراقية، وبعض المدارس التي تشرف عليها إدارة سنجار الذاتية والدراسة فيها باللغة الكوردية والألفباء اللاتينية.

في يوم (30 تشرين الأول 2022) صدر عن القنصلية الأميركية في إقليم كوردستان بيان حول أوضاع الدراسة في سنجار جاء فيه أن “الصراع في سنجار أثر سلباً على قطاع التربية في سنجار وعملية تطبيع الأوضاع تمضي ببطء شديد”.