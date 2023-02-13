ريبر أحمد: يجب تنفيذ اتفاق سنجار لأنه جزء من المنهاج الحكومي

شدد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر أحمد على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار والمباشرة بإعمار القضاء وفقا للاتفاقات السياسية، مؤكدا التزام حكومة اقليم كوردستان بكل الاتفاقات المبرمة مع الحكومة الاتحادية.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز؛ ان “اتفاق سنجار لم ينفذ لغاية الان، وان احد النقاط التي اتفقت عليها الأطراف السياسية لبناء العملية السياسية الجديدة وتشكيل الكابينة الوزارية هي تطبيق اتفاقية سنجار”.

وأضاف أن “الاتفاقية تحتوي على نقاط اساسية وبالنتيجة هي تخدم الاستقرار واعادة اعمار قضاء سنجار واعادة السكان النازحين بشكل طوعي الى ديارهم خصوصا الايزيديين الذين نزحوا نتيجةً العمليات الإرهابية”.

وبين ان “التنسيق موجود بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، واليوم سنجتمع مع الوزراء في الداخلية والدفاع في الحكومة الاتحادية لبحث مسالة تطبيق وتنفذ اتفاقية سنجار”.

وتابع وزير داخلية الاقليم؛ “كلنا نأمل برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورسالتنا اليوم نحن داعمين الحكومة والعملية السياسية الجديدة ونحن طرف رئيسي في بناء العملية السياسية، ونطلب من المسؤولين في الحكومة الاتحادية تنفذ اتفاقية سنجار”. .

وأكد أن “اقليم كوردستان ملتزم بكل الاتفاقيات التي جرت بين الحكومتين، لكن الطرف الرئيسي في تنفيذ الاتفاقية السلطات الاتحادية لم ينفذ الاتفاقيات منها اتفاق سنجار وتطبيق المادة 140 من الدستور”.

ويجري وفد حكومي رفيع من إقليم كوردستان، برئاسة وزير داخلية الإقليم، ريبر أحمد، إلى العاصمة بغداد، لبحث سبل حسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.