نائب يؤكد إدارج إنشاء صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى في موازنة 2023

أعلن النائب عن محافظة نينوى، محما خليل، يوم الاثنين، أن مجلس الوزراء العراقي سيدرج إنشاء صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى، في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023.

وقال خليل لوكالة شفق نيوز، ان “قضاء سنجار يعد ثاني أكبر الأقضية في العراق، إلا أنه لم ينال استحقاقاته على الرغم من الأحداث الإرهابية التي شهدها والمعاناة الإنسانية والمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها هذا القضاء المنكوب”.

وأضاف “مطالبتنا بتعويض أهالي سنجار وإنشاء صندوق إعمار، إنسانية، وخلال لقاءاتنا بسفراء الدول وعدونا بتقديم دعم مالي لإعمار سنجار، وندعو ان تكون إدارة هذا الصندوق من قبل أهالي سنجار”.

وأشار خليل إلى أن “العديد من المناطق التي تعرضت الإرهاب تمت إعادة إعمارها باستثناء سنجار بسبب مشاكل سياسية وخدمية وأمنية، وهناك اكثر من 105 آلاف من أهالي سنجار هاجروا خارج العراق، كما ان 95% من البني التحتية في سنجار مدمرة، وهناك ايضا 82 مقبرة جماعية، و47 الف وحدة سكنية مدمرة، وان 75% من النازحين يسكنون المخيمات”.

ويوم أمس الأحد، قال وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر أحمد، لوكالة شفق نيوز؛ ان “اتفاق سنجار لم ينفذ لغاية الان، وان احد النقاط التي اتفقت عليها الأطراف السياسية لبناء العملية السياسية الجديدة وتشكيل الكابينة الوزارية هي تطبيق اتفاقية سنجار”.

وبين أن “الاتفاقية تحتوي على نقاط اساسية وبالنتيجة هي تخدم الاستقرار واعادة اعمار قضاء سنجار واعادة السكان النازحين بشكل طوعي الى ديارهم خصوصا الايزيديين الذين نزحوا نتيجةً العمليات الإرهابية”.

واكد ان “التنسيق موجود بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، واليوم سنجتمع مع الوزراء في الداخلية والدفاع في الحكومة الاتحادية لبحث مسالة تطبيق وتنفذ اتفاقية سنجار”.

وتابع وزير داخلية الاقليم؛ “كلنا أمل برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورسالتنا اليوم نحن داعمون للحكومة والعملية السياسية الجديدة ونحن طرف رئيسي في بناء العملية السياسية، ونطلب من المسؤولين في الحكومة الاتحادية تنفذ اتفاقية سنجار”.