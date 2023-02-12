أمير الإيزيديين يدعو المجتمع الدولي للتأثير على الحكومة العراقية لتطبيع الأوضاع في سنجار

دعا امير الايزيديين في اقليم كوردستان والعالم مير حازم مير تحسين بيك، يوم الأحد، المجتمع الدولي إلى التأثير على الحكومة الاتحادية من أجل تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار لإعادة النازحين إلى ديارهم.

وقال تحسين بيك في كلمة له خلال حملة جمع تبرعات للمناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، ان الكوارث التي حلت في تركيا وسوريا ألمت قلوبنا.

وأضاف “اننا نتحلى بفكر إنساني منفتح وليس منغلقا، ونحترم الدين والقومية الا اننا نقدم الانسانية عليهما لأن العالم تطور في هذا الجانب”، داعيا الإيزيديين إلى المساهمة في جميع التبرعات للمنكوبين في تركيا وسوريا.

وعن أوضاع الإيزيديين في العراق قال تحسين بيك، إنه يتعين على المجتمع الدولي ممارسة دوره بالتأثير على الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار.

وتابع بالقول “نحن نطالب بحقوق الايزيديين من حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية، ونحن كوردستانيون وبلدنا العراق”.

وقضاء سنجار يبعد عن مدينة الموصل 80 كم، تسكنه أغلبية من الإيزيديين وأقلية من العرب، ويتألف من أقضية وبلدات متعددة.

وتعدّ هذه المنطقة من المناطق المتنازع عليها بحسب المادة 140 من الدستور العراقي بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

كما شهدت السنوات الأخيرة دعوات من بعض الساسة بإقامة منطقة حكم ذاتي أو محافظة خاصة بالأقليات في هذه المنطقة وخصوصاً بعد اجتياح تنظيم داعش لها.