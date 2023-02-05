حريق في مخيم جمشكو بدهوك يودي بحياة طفلين

وقع حريق في مخيم جمشكو للنازحين من سنجار في إدارة زاخو المستقلة، والتهم أربعة خيم للنازحين، وأعلن مدير الهجرة والمهجرين والرد على الأزمات في دهوك، أنه إلى جانب الخسائر المادية، أسفر الحريق عن وفاة طفلين.

وصرح مدير الهجرة والمهجرين والرد على الأزمات في دهوك، بير ديان بير جعفر، لشبكة رووداو الإعلامية بأن الحريق الذي وقع في مخيم جمشكو أتى على أربع خيم “وقد تمت السيطرة على الحريق، لكنه أدى للأسف إلى وفاة الطفلين حكيم حمزة ومحمد حمزة البالغين من العمر وسنتين وأربع سنوات، وتم نقل جثتيهما إلى دائرة الطب العدلي في زاخو”.

وأشار مدير الهجرة والمهجرين والرد على الأزمات في دهوك، إلى أنه لم يتم بعد تخمين الخسائر المادية التي لحقت بالخيم الأربع، لكن الطفلين اللذين توفيا أخوان من عائلة نازحة من سنجار.

يذكر أن نحو ثلاثين حريقاً تم تسجيله خلال ثلاث سنوات في مخيمات النازحين بمحافظة دهوك، وأسفرت الحرائق عن حرق نحو 300 خيمة، وإصابة أو وفاة نحو عشرة أشخاص.