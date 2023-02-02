أنجلينا جولي ونادية مراد تزوران قضاء سنجار

أجرت الممثلة الأميركية الشهيرة أنجلينا جولي، زيارة إلى قضاء سنجار دامت لساعات، ورافقت سفيرة النوايا الحسنة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد النجمة العالمية في الزيارة، ومن المقرر أن تعودا الى الولايات المتحدة الأميركية هذه الليلة.

ووصلت النجمة السينمائية الأميركية مع سفيرة النوايا الحسنة الكوردية إلى قضاء سنجار، الأربعاء (1 شباط 2023)، لتتوجهان بعدها إلى العاصمة بغداد.

وقال سعيد مراد شقيق نادية مراد لشبكة رووداو الإعلامية إن “زيارة الممثلة الأميركية الشهيرة أنجلينا جولي وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة نادية مراد إلى سنجار جاءت بهدف الاطلاع على أعمال إعادة إعمار مستشفى بالقضاء، والذي تم إنجاز 70% منه”.

وأضاف أن “انجلينا جولي ونادية مراد زارتا أيضاً قرية كوجو بالقضاء والتي من المقرر بناء قرية كوجو الجديدة فيها على نفقة منظمة نادية مراد”.

مكثت جولي مع مراد لثلاث ساعات في سنجار، وتوجهتا بعدها بطائرة مروحية إلى العاصمة بغداد، وحسب قول سعيد مراد ستعود شقيقته مع أنجلينا جولي، الليلة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

انجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة السابقة لشؤون اللاجئين، زارت إقليم كوردستان لأول مرة عام 2012 بهدف الاطلاع على أحوال اللاجئين من شمال وشرق سوريا (روجآفا) في إقليم كوردستان. كما زارت قضاء سنجار عام 2015 واطلعت على مخيمات النازحين فيه آنذاك.

ولدت النجمة السينمائية والمخرجة الأميركية في عام 1975، وفازت بجائزة أوسكار وجوائز عالمية أخرى في هوليوود، كما لها مساهمات ونشاطات إنسانية كثيرة، وهي تعدّ من أكبر الشخصيات المؤثرة على الصعيد الإنساني.