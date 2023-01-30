نائب عنهم: الإيزيديون مهمشون في رئاسات اللجان النيابية.. هذا ظلم كبير بحقهم

طالب النائب الإيزيدي في البرلمان العراقي شريف سليمان، الأحد ، رئاسة البرلمان والكتل السياسية بعدم تهميش المكون الإيزيدي في رئاسات اللجان النيابية .

وقال سليمان في بيان ، إن” المكون الإيزيدي من المكونات الأساسية في البلاد وهناك اكثر من 300 الف نازح في اقليم كوردستان الان يعيشون حاليا في مخيمات النزوح ولازالت الامال معقودة على تمثيل المكون الإيزيدي في اللجان البرلمانية وهو حق يستحقونه”.

مضيفاً “وللأسف الشديد لحد الان لم يكن هناك تمثيل لهذا المكون الاصيل رغم معاناته وكل الويلات التي الحقت به من داعش الإرهابي”، موضحاً أن ” الإيزيديين مهمشون في رئاسات اللجان وهذا ظلم كبير بحقهم ” .

وتابع ، أن “حرمان المكون الإيزيدي من التمثيل في رئاسات اللجان البرلمانية زاد من الأضرار المعنوية التي أصاب المكون فضلا عن الضرر المتمثل بالقتل والسبي والتهجير”. مؤكدا بالقول ” ادبيا واخلاقيا كان من الاجدر منح رئاسة لجنة الهجرة والمهجربين لهذا المكون بدون ان يكون هناك اي تنافس او مزاحمة له وان لا تخضع للاتفاق السياسي وهذا حق مكوناتي “.

وطالب سليمان ، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بضرورة “منح الإيزيديين حقهم في رئاسات اللجان النيابية وخاصة لجنة الهجرة والمهجرين لاعمار مناطقهم وإنقاذهم من سيل المشاكل التي يعانون منها في الوقت الحالي وسط مصير مجهول يهددهم من الهجرة والنزوح والتشرد”.

هذا وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أعلنت ، اليوم الأحد، انتخاب عدد من رؤساء اللجان النيابيةفيما خلت قائمة الاسامي من اي نائب عن المكون الايزيدي.

وبحسب بيان من الدائرة ، طالعته (باسنيوز) فإن أعضاء المجلس انتخبوا النائب عباس الزاملي رئيساً للجنة الامن والدفاع، والنائب كريم ابو سوده نائبا اول له، والنائب سكفان يوسف نائبا ثاني.

وانتخب البرلمان أيضا، النائب زياد الجنابي رئيساً للجنة النزاهة النيابية، والنائبة عاليه نصيف نائبا اول له، والنائب كريم شكور نائبا ثاني.

وللجنة القانونية النيابية، انتخب البرلمان النائب ريبوار هادي، رئيساً لها، والنائب مرتضى الساعدي نائبا اول، والنائب عبد الكريم عبطان نائبا ثاني.

وتم انتخاب النائب حسنين الخفاجي، رئيساً للجنة الاستثمار والتنمية النيابية، وسوزان منصور كرم نائب اول، والنائب حسين السعبري، نائب ثاني.

وللجنة المالية، انتخب البرلمان النائب عطوان العطواني رئيسا لها ، والنائب أحمد مظهر نائبا أول، والنائبة اخلاص الدليمي، نائب ثاني.

وانتخب البرلمان أيضا النائبة ليلى التميمي رئيساً للجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية ، والنائب غاندي الكسنزاني نائبا اول، والنائب محمد البلداوي نائبا ثاني.