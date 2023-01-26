منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان: فتحنا ملفات تحقيق في جرائم داعش

أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان عن المباشرة، بالتعاون مع فريق دولي، في فتح ملفات تحقيق في جرائم داعش في العراق وإقليم كوردستان، وأوضح أنه تمت في إقليم كوردستان أرشفة نحو 85 ألف دليل ملموس على جرائم داعش بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة.

لدى مشاركته في نشرة الخامسة من مساء (5 كانون الثاني 2023) لتلفزيون رووداو، التي تقدمها سيما آبخيزر، قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري: “حكومة إقليم كوردستان طرف مهم في عملية التعريف بجرائم داعش ضد شعب العراق وكوردستان وخاصة الأخوات والإخوة الإيزديين. فريق يونيتاد الدولي مسؤول عن جمع البيانات والمعلومات عن جرائم داعش في إقليم كوردستان والعراق ونحن نعاونهم في هذه العملية”.

وأضاف ديندار زيباري: “بدأ فريق يونيتاد عملية إنشاء ملفات خاصة بالتحقيق في جرائم داعش، وحكومة إقليم كوردستان طرف مهم لتزويد الفريق بالمعلومات وكذلك المشاركة في إجراءات المحاكمة والتحقيق”.

ووصف منسق التوصيات الدولية بحكومة إقليم كوردستان إقرار البرلمان الألماني عمليات القتل الجماعي للإزديين كجريمة إبادة عرقية بالخطوة المهمة، وقال: “هذا القرار يمثل دعماً قوياً لمساعي الأمم المتحدة وحكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق وينقلنا إلى مرحلة جديدة هي مرحلة محاكمة إرهابيي داعش”.

وحسب ديندار زيباري “طالبت وزارة الخارجية العراقية، وللمرة الأولى في تاريخ العراق مجلس الأمن الدولي بفتح ملف لجرائم داعش وجمع البيانات والمعلومات عنها، والبدء بمحاكمة المتهمين على اقترافهم ثلاث جرائم دولية”.

ويعمل نحو 220 موظفاً دولياً ومحلياً من الأمم المتحدة على فتح ملفات تحقيق في جرائم داعش، وقال ديندار زيباري إن هناك ثلاثة مكاتب في أربيل وبغداد ودهوك، باشرت مهمة إجراء مقابلات مع الشهود العيان وتسجيل أصواتهم وجمع بيانات ومعلومات من وسائل الإعلام وشركات الاتصالات وتوثيق كل ذلك.

وكشف منسق التوصيات الدولية بحكومة إقليم كوردستان عن أنه “تمت في إقليم كوردستان أرشفة نحو 85 ألف دليل ملموس والعملية مستمرة بالتعاون مع فريق يونيتاد، وبعد اقتراف داعش لجرائمه هذه هي المرة الأولى التي يمتلك فيها إقليم كوردستان أرشيفاً مركزياً في وزارة الداخلية، والهدف من هذه الأرشيف هو استخدام محتواه في محاكمة عناصر داعش”.

وبين ديندار زيباري أن هيئة (جي آي سي إي) جمعت في دهوك 5000 ملف تحقيق في جرائم داعش وتم تسجيل أقوال العشرات من الشهود العيان، وكانت الحكومة الألمانية واحدة من حكومات الدول التي شاركت في هذه العملية من خلال فريق يونيتاد.