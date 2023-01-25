الرئيس بارزاني وبلاسخارت يؤكدان على ضرورة تطبيع الاوضاع في سنجار

أكد الرئيس مسعود بارزاني وممثل بعثة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، على ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن تطبيع الاوضاع في سنجار وعودة النازحين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للرئيس بارزاني، اليوم الاربعاء (25 كانون الثاني 2023) ان “الرئيس مسعود بارزاني، استقبل اليوم الأربعاء في صلاح الدين، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق السيدة جنين بلاسخارت”.

وناقش الاجتماع الاوضاع السياسية والعلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، والجهود المبذولة لحل القضايا بين أربيل وبغداد، وفقاً للبيان.

‎كما شدد الطرفان على ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بشأن تطبيع الاوضاع في سنجار وعودة النازحين .

‎بحسب البيان، كان الوضع السياسي في إقليم كوردستان موضوعاً آخر ‎للاجتماع، وخاصة ما يتعلق بالانتخابات في إقليم كوردستان، حيث أكد الرئيس بارزاني على أن الانتخابات بالنسبة للحزب الديمقراطي الكوردستاني هي مبدأ من مبادئ الديمقراطية وهي أساس لإرساء شرعية الحكم، ويجب إجراء الانتخابات في موعدها.

كما شدد الرئيس بارزاني على وجوب مراعاة إرادة ومصالح المكونات المتعددة وعدم فرض أي إرادة خارج إرادة مكونات شعب كوردستان.