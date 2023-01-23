العراق يؤكد للأمم المتحدة ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار وغلق ملف النازحين

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار وغلق ملف النازحين.



وذكر بيان لمكتب رشيد، أن الأخير “استقبل اليوم، في قصر بغداد، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق منسق الشؤون الإنسانية غلام محمد إسحق، ووفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية”.

وشدد الرئيس، وفق البيان، على “أهمية أن تباشر منظمات الأمم المتحدة بالأعمال التي تقع على عاتقها، مشيراً إلى أننا ننتظر المزيد من الجهود والعمل لهذه المنظمات الأممية، حيث لا يزال دورها متواضعاً في دعم وتشجيع عودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكداً على ضرورة تطبيق بنود اتفاقية سنجار لأهميتها، والإسراع ببناء المساكن الملائمة وغلق ملف النازحين”.

وأشار رشيد إلى، أن “أولوياتنا تكمن في حسم ملف النازحين، وإرجاعهم إلى مناطقهم السكنية، وتحسين أوضاعهم المعيشية والسكنية المأساوية حيث تدني الخدمات الصحية والغذائية، وهذا يتطلب جهوداً حثيثة وسريعة من كافة المنظمات لتحسين وضعهم، لافتاً إلى أن رئاسة الجمهورية مستعدة للتعاون ودعم عودة النازحين إلى مناطقهم السكنية”.