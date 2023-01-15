إغلاق مخيم جبل سنجار

أعلن المسؤول السابق لمخيم سنجار والمنسق بين النازحين القاطنين في المخيم والمنظمات، أن مخيم جبل سنجار سيغلق هذا الربيع، ويقول المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إنه “يجب إغلاق جميع مخيمات النازحين خلال ستة أشهر”.

حول إغلاق مخيم جبل سنجار الذي يعرف أيضاً باسم مخيم “سردشت”، صرح المسؤول السابق للمخيم علي شعبو، اليوم الأحد (15 كانون الثاني 2023) لشبكة رووداو الإعلامية بأنه “من خلال التعاون مع منظمة الهجرة الدولية، باشرنا بعملية الإعادة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم”.

وحسب علي شعبو الذي يتولى حالياً مهمة التنسيق بين قاطني المخيم وبين المنظمات، فإن نحو 100 عائلة غادرت المخيم خلال الشهر الجاري والشهر الماضي، وتوجد في المخيم حالياً 400 عائلة تقريباً، ومن المقرر إغلاق المخيم في الربيع المقبل بعد عودة جميع القاطنين فيه، وغالبيتهم من كرعزير، إلى مناطقهم.

وأشار علي شعبو إلى أن منظمة الهجرة الدولية تساعد النازحين من خلال تمويل مشاريع تعينهم على كسب قوتهم.



كان مخيم جبل سنجار يضم في السابق 2300 عائلة نازحة، وقد عاد قسم من تلك العوائل إلى ديارهم، وجاء في المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، أنه يجب العمل على إغلاق جميع مخيمات النازحين البالغ عددها 28 مخيماً خلال فترة ستة أشهر.



في هذا الصدد، صرح المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس لرووداو بالقول: “أدرجنا إغلاق المخيمات في جدول أعمالنا، ونعمل على إعادة جميع النازحين إلى ديارهم”.



بعد استهداف سنجار وضواحيها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في العام 2014، لاذ عدد كبير من أهالي سنجار بجبل سنجار واستقروا فيه، وكان النازحون في جبل سنجار يقيمون في مخيم بالجبل، إلا أن الحكومة الاتحادية العراقية قررت في تشرين الثاني 2022 قطع المساعدات عن قاطني المخيم، كوسيلة لدفعهم للعودة إلى ديارهم.

