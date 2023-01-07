الولايات المتحدة ترحب بتمليك أراضي ومنازل الإيزيديين في سنجار

رحبت الولايات المتحدة بقرار مجلس الوزراء العراقي تمليك الأراضي السكنية ومنازل في قضاء سنجار لشاغليها من الكورد الإيزيديين.

وأبدت السفيرة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي، في تغريدة على حسابها في تويتر، الجمعة (6 كانون الثاني 2023)، ترحيبها بالبيان المشترك لرئيس الوزراء العراقي وبعثة الأمم المتحدة في العراق، الخاص بـ “قرار مجلس الوزراء حول اعادة منازل واراضي وممتلكات” الإيزيديين.

وكان بيان مشترك قد صدر من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والأمم المتحدة، الأربعاء (4 كانون الثاني 2023)، حول “قرار تمليك الإيزيديين لمنازلهم في سنجار، بعد 47 عاماً من الحرمان”.

ورحبت الأمم المتحدة في البيان بقرار مجلس الوزراء، معربة عن أملها في أن يخفف القرار من معاناة الإيزيديين ويشجع عودتهم إلى سنجار.

السفيرة الأميركية نوّهت إلى أن الولايات المتحدة تفخر بـ “الدور الذي لعبته في تمويل برنامج UNHABITAT (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية) منذ عام 2018، والذي سيساهم بمساعدة الالاف من الايزيديين بالعودة الى مناطقهم”.

خلال اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء (27 كانون الأول 2022) أصدر مجلس الوزراء الاتحادي العراقي مجموعة قرارات من بينها قرار تمليك البيوت في قضاء سنجار.

عضو مجلس النواب عن سنجار، محما خليل، قال لشبكة رووداو الإعلامية، في اليوم ذاته، إن 300 ألف شخص سيستفيدون من قرار مجلس الوزراء.

يشار إلى أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني قد أكد خلال استقباله لوفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يوم (17 كانون الأول 2022)، عزم حكومته على حل مشكلة تمليك الأراضي السكنية الممنوحة للإيزيديين.



السوداني تسلم خلال اللقاء، خلاصة دراسة أعدّها البرنامج شملت إحصاء السكّان الإيزيديين من الذين سَبق لهم أن تسلموا أراضي سكنية بعدد 14 ألف قطعة أرض منذ عام 1975، ولم تملّك لهم نظامياً لغاية الآن، وحالت سياسات النظام السابق دون تمليكها.