لالش بحزاني وبالتعاون والتنسيق مع اعدادية بحزاني للبنات يقيم بطولة بكرة الطائرة

مركز لالش فرع بحزاني وبالتعاون والتنسيق مع اعدادية بحزاني للبنات يقيم بطولة بكرة الطائرة

ضمن خطة وبرنامج عمل مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني دعم مختلف الانشطة الرياضية والثقافية والفنية في المنطقة ..

اليوم صباحا وبدعم من مركز لالش فرع بحزاني وبالتعاون والتنسيق مع اعدادية بحزاني للبنات اقيمت المباراة النهائية بكرة الطائرة بين فريقي الرابع علمي شعبة أ والخامس العلمي شعبة أ.. وفاز فريق الرابع العلمي شعبة أ بواقع شوطين مقابل شوط واحد .. وشارك في البطولة 9 فرق وجرت بنظام التسقيط الفردي ..

وفي كلمة له في ختام المباراة قدم السيد رعد طارق رئيس المركز شكره وتقديره الى الدكتور رياض حموكا مدير تربية بعشيقة على مشاركته المستمرة وتواصله الدائم مع المركز ، كما قدم شكره وامتنانه العاليين الى الست سيماء خليل سمو مديرة اعدادية البنات ، كما خص الشكر الست غادة مردان مدرسة مادة الرياضة في المدرسة على إشرافها على البطولة والأستاذ فرح درويش نائب رئيس المركز مسؤول النشاط الرياضي في المركز على التنسيق والمتابعة والاشراف واثنى على دور اعدادية بحزاني للبنات وتميزها وتفوقها الدائم..

وقال .. مستعدين في مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني في دعم مختلف الانشطة الرياضية والثقافية والفنية في مدارس المنطقة دعما من المركز للمسيرة التربوية والتعليمية ، من جانبه قدم الدكتور رياض شكره وتقديره لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني على دعمه المتواصل لتربية بعشيقة في مختلف المجالات

ايضا وفي ختام البطولة قدمت الست سيماء خليل شكرها وتقديرها العاليين الى مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني والى شخص السيد رعد طارق رئيس المركز على دعمهم لمختلف الانشطة الرياضية والثقافية والفنية في المنطقة وقدمت شكرها وتقديرها الى الدكتور رياض حموكا مدير تربية بعشيقة والى الأستاذ جلال على الحضور والمتابعة والاهتمام ..

كل الشكر والتقدير الى الاستاذ القدير والمتميز الأستاذ جلال حسن سليمان الصادق مدير اعدادية بحزاني على حضوره ومشاركته.