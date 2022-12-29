العزم يشيد بقرار تمليك الأراضي للإيزيديين: خطوة “مهمة”

أشاد تحالف العزم، اليوم الخميس، بقرارات الحكومة في تمليك الأراضي للإيزيديين، فيما أكد أنها خطوة “مهمة”.

وذكر التحالف في بيان، إن “تحالف العزم يبارك لأبناء المكون الأيزيدي الأكارم صدور القرار الحكومي الذي يقضي بتمليك الدور السكنية التي يقطن فيها الأيزيديون في سنجار”، مؤكداً أنها “خطوة مهمة باتجاه دعم عودتهم الى مناطقهم واستقرارهم بهدف حماية التنوع الاجتماعي وإنصاف هذه الشريحة والمكون الاساسي من مكونات الشعب العراقي”.



وأضاف البيان: “وفي الوقت الذي يدعم فيه التحالف القرارات الحكومية التي تنصف الشرائح المظلومة والمهمشة، فانه يجد ضرورة ماسة لشمول كافة هذه الشرائح بهذه القرارات وخصوصا في المناطق المحررة من خلال خطوات مماثلة تصب في مصلحة استقرار هذه المناطق وتحقيق مزيد من التنمية وتحسين ظروف العيش وتأمين الخدمات الاساسية”.