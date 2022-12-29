أمير الكورد الإزيديين يدعو تركيا للضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ اتفاقية سنجار

دعا أمير الكورد الإزيديين، حازم تحسين بك، تركيا الضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ اتفاقية سنجار.



والتقى أمير الكورد الإزيديين في إقليم كوردستان والعالم، حازم تحسين بك، في أنقرة، مع وزير الخارجية التركي، وبحثا أوضاع الإزيديين في إقليم كوردستان والعراق.



وقال حازم تحسين بك، لشبكة رووداو الإعلامية، إنهما بحثا “أوضاع الإزيديين داخل المخيمات، الوضع في سنجار”، مشيراً إلى أنه دعا تركيا إلى “الضغط على الحكومة العراقية عبر المجتمع الدولي، من أجل تنفيذ اتفاقية سنجار، وعودة الكورد الإزيديين إلى ديارهم”.



وكانت ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية، واقرها مجلس النواب في (27 تشرين الأول 2022)، قد نصت على “تضمين اتفاقية سنجار ضمن البرنامج الحكومي المقبل وبما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار في قضاء سنجار”.



بشأن موقف وزير الخارجية التركية، بيّن أمير الكورد الإزيديين أن مولود جاووش أوغلو أبلغه بأنه “سيزور إقليم كوردستان وسيتفقد عن كثب مخيمات نازحي سنجار، معرباً عن أمله في عودة الإزيديين إلى أماكنهم في سنجار”.



في (10 تشرين الأول 2020) وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان على اتفاقية سنجار التي تضمنت ثلاثة محاور، إداري وأمني وإعادة الإعمار.



بحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.



أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.



فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.



ووقع الاتفاقية عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية، ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد رشيد فليح.

