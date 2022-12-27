“ماما نؤيل” تتفقد أطفال مخيمات النزوح في دهوك (صور)

تقمصت الناشطة “شيماء العباسي” شخصية “ماما نؤيل”، وأجرت جولة تفقدية لمخيمات النازحين في مدينة دهوك ضمن إقليم كوردستان، لتزرع البسمة على وجوه الأطفال من خلال توزيع الهدايا عليهم.

والناشطة شيماء العباسي، مواطنة إيزيدية من سكنة قضاء سنجار، تبلغ من العمر 23 سنة، وهي إحدى الناجيات الإيزيديات التي جرى تحريرها من قبضة داعش.

وتجولت شيماء بين المخيمات مرتدية ملابس “ماما نؤيل” وتقوم بتوزيع الهدايا على الأطفال بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

وقالت شيماء، لوكالة شفق نيوز: “هدفي من هذه الفكرة نشر السلام والمحبة في جميع أنحاء العالم، وأقول ليس هناك فرق بين أي مكون أو مذهب أو قومية”.

وأضافت أن “الغرض الأساس كذلك هو رسم البهجة على وجوه الأطفال النازحين الذين تعرضوا إلى ظلم كبير بعد اجتياح داعش لمناطقهم في سنجار، ويعيشون اليوم ظروفاً صعبة في هذه المخيمات”.