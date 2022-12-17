(بالفيديو) ميليشيات أنقرة يخربون قبور الإيزيديين في عفرين

أقدم مجهولون يعتقد أنهم ينتمون للميليشيات المسلحة السورية الموالية لتركيا، على تخريب شواهد قبور الكورد الإيزيديين في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) بالتزامن مع حلول عيد صوم إيزي.

بالصدد، قال الناشط الإعلامي روهات محمد لـ (باسنيوز)، إن «بعض المستوطنين من العرب السوريين في عفرين قاموا بتكسير شواهد قبور الإيزيديين في قرية باصوفان بناحية شيراوا في ريف مدينة عفرين في ثالث أيام صيام إيزي».

وأوضح أن «هؤلاء المتطرفين قاموا بتكسير شواهد 14 قبرا للإيزيديين الكورد على غرار ما يقوم به تنظيم داعش».

وكانت الميليشيات قد قامت في مطلع شهر أغسطس / آب من العام الجاري بتخريب شواهد قبور الكورد المسلمين في عفرين.

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