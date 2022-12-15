ديسمبر 16, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

توزيع ( 40 ) سلة غذائية في مركز لالش / الشيخان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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توزيع ( 40 ) سلة غذائية في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

بمناسبة قدوم صوم إيزي للإيزيديين ففي يوم الأحد المصادف 11 / 12 / 2022 و بالتنسيق مع مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان تبرع السادة نجلي المرحوم خديدة مرعي ( ماهر و قيدار ) و حفيده ( هفال سردار ) بــ ( 40 ) سلة غذائية و التي تضمنت هذه السلات مستلزمات الصوم و العيد ،

حيث تم توزيعها على ( 40 ) عائلة مِـنَ العوائل النازحين و المتعففة في قضاء الشيخان ، فبأسم الهيئة الإدارية لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان نقدم الشكر الجزيل لقيامهم بهذه الأفعال الخيرية و تقديمهم المساعدات لهذه العوائل بشكل متكرر و تقبل الخالق خيراتهم ، و بدورهم شكرت هذه العوائل جهودهم و باركت خيراتهم .

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