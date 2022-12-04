فلاحو شنگال محرومون من زراعة 7000 دونم من أراضيهم

أكد مدير الزراعة في ناحية سنوني بقضاء شنگال (سنجار)، اليوم الأحد، أن 7000 دونم من أراضي الفلاحين في القضاء دخلت ضمن «الخط الأمني» بين العراق وسوريا وتم بناء قواعد عسكرية عليها، وحُرم المزارعون الكورد من استخدام أراضيهم.

وقال بركات عيسى لـ (باسنيوز): «إنشاء الخط الأمني بين العراق وسوريا كان له أثر كبير على المزارعين في قضاء شنگال، وقد دخلت 7000 دونم من أراضي المزارعين ضمن الخط الأمني، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمزارعين ولم يتم تعويضهم ولم يعد بإمكانهم استخدام أراضيهم للأغراض الزراعية».

وأضاف أن «هناك أكثر من 443 ألف دونم من الأراضي الزراعية في سنوني، وبعد 2014 لم يعد المزارعون قادرين على استخدام أراضيهم، وبعض هذه الأراضي تحولت إلى قواعد عسكرية، وهذه أعمال أمنية تمت على أراضي المزارعين وأثرت على المزارعين إلى حد كبير».

وأردف بالقول: «عام 2014، قام إرهابيو داعش بتخريب 16 بئر للمياه في سنوني ولم يتم إصلاحها بعد، ولا يوجد الآن سوى بئرين أو ثلاثة فقط للأعمال الزراعية، وهو ما لا يكفي المزارعين، وخاصة في المنطقة الواقعة بين القرى الإيزيدية والعرب لم يعودوا قادرين على القيام بالأعمال الزراعية».

وختم عيسى قائلاً: «بقي الآن ما يزيد عن 1300 مزارع في سنوني، وقد تخلى معظمهم عن الزراعة. كما كان للجفاف تأثير كبير على ذلك».