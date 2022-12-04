الهجرة تؤكد حرصها على تأمين احتياجات ومتطلبات النازحين

أكدت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الأحد، حرص الوزارة على تأمين كافة احتياجات ومتطلبات النازحين حتى عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الهجرة، في بيان، أن “جابرو، ترأست اجتماع اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين (الجلسة 164 لسنة 2022)، بحضور ممثلي الوزارات المعنية، فضلاً عن رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى احمد وممثل عن وزارة الداخلية في اقليم كردستان حسين كلاري”.

وخلال الاجتماع، أكدت جابرو، “حرص الوزارة واللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين على توفير البيئة المناسبة والآمنة لضمان عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية”.

ولفتت إلى، أن “الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تأمين كافة الاحتياجات وتقديم المساعدات الضرورية لكافة النازحين واللاجئين من منطلق مسؤوليتها الخدمية والانسانية”.

من جهته، اكد كلاري أن “زيارته إلى بغداد هي ضمن استراتيجية الاستجابة الانسانية ودعم النازحين وتشجيع العودة الطوعية”، مشيداً بـ”دعم الوزيرة خلال السنوات الماضية لمخيمات النزوح وللنازحين بصورة عامة”.