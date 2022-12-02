خطة لدمج مخيمات النازحين في إقليم كوردستان

حسب خطة لوزارة الهجرة العراقية، سيتم دمج مخيمات النازحين في اقليم كوردستان، ومن المقرر توجه وفد من وزارة داخلية اقليم كوردستان الى بغداد الاسبوع المقبل لمناقشة الموضوع.



والتقت وزير الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، الخميس (1 كانون الأول 2022)، وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر أحمد في محافظة أربيل.



وحسب بيان صادر عن وزارة الهجرة العراقية، بحث الجانبان أوضاع النازحين المتواجدين في مخيمات النزوح وخارجها، وتقديم المساعدات لهم تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة.



وناقشت وزيرة الهجرة مع وزير داخلية اقليم كوردستان “خطة دمج المخيمات التي تقع ضمن محافظة السليمانية، فضلا عن الاستمرار في غلق ودمج المخيمات في بقية مناطق كوردستان وإرجاع العوائل الراغبة بالعودة بشكل طوعي الى مناطق سكناها الأصلية”.



بهذا الخصوص، صرح مدير عام التنسيق بشأن الأزمات في وزارة داخلية اقليم كوردستان، حسين كلاري، بأن “الخطة تتجسد في دمج المخيمات وتقليص عددها بسبب قلة اعداد النازحين فيها وتقليل الإعانات المقدمة من المنظمات”، مضيفا انه “توجد أربعة مخيمات في محافظة السليمانية تحوي نازحين عراقيين سيتم دمجها في مخيمين اثنين، كما توجد في اربيل ستة مخيمات سيجري تقليصها الى أربعة كون أعداد النازحين في محافظة أربيل أكبر”.



في اقليم كوردستان 15 مخيماً للنازحين، ستة منها في أربيل وأربعة في السليمانية وخمسة مخيمات أخرى في دهوك، وهي تحوي نحو 600 ألف نازح.



وذكر حسين كلاري انه “في الرابع من كانون الأول الجاري، سيتوجه وفد من وزارة داخلية اقليم كوردستان الى بغداد من اجل مناقشة الخطة مع وزارة الهجرة والمهجرين”.