النائب محما خليل يداهم هدوء البرلمان بملف “أهم من المياه”: العراق وبغداد معرضان للاجتياح (فيديو)

خاطب النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية محما خليل علي اغا، رئاسة البرلمان والنواب خلال الجلسة المنعقدة اليوم السبت، بشأن ملف وصفه “أهم من المياه والهواء والمأكل”.

وقال اغا خلال مداخلته، إن “العراق يتعرض لانتهاكات مستمرة من ايران وتركيا والكويت، ونحن السلطة الاعلى في البلاد صامتون”.

وأضاف أن “ملف سيادة البلاد أهم من المياه والمأكل والهواء”، مبينا ان هناك “عملية تركية مرتقبة ستجتاح منطقة سنجار، وهناك تهديد باجتياح بغداد”.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن تلقي الحكومة العراقية تهديدا من قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني بـ”عملية عسكرية غير مسبوقة” في حال عدم اتخاذ موقف تجاه المعارضة المسلحة الايرانية في الاراضي الكوردية داخل العراق.