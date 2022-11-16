بعد زيارته لمخيم شاريا..

رئيس الجمهورية: سنعمل مع حكومة إقليم كوردستان لإيجاد حلول ناجحة لما يعانيه النازحون

أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد انه سيعمل مع الجهات الحكومية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لإيجاد الحلول الناجحة لما يعانيه النازحون في المخيمات.



جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجمهورية لعدد من العوائل النازحة في المخيمات خلال تواجده في محافظة دهوك.



وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرشيد، فقد زار رئيس الجمهورية، الأربعاء (16 تشرين الثاني 2022)، مخيم شاريا للنازحين في محافظة دهوك، برفقته وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو ومحافظ دهوك علي تتر وعدد من المسؤولين، حيث اطّلع على أوضاع النازحين في المخيم.



وعقد رشيد فور وصوله إلى المخيم اجتماعاً ضم وزيرة الهجرة والمهجرين ومحافظ دهوك والمسؤولين عن إدارة المخيم، للوقوف على أوضاع النازحين والمشكلات التي يواجهونها.



والتقى رئيس الجمهورية خلال تفقّده للمخيم عدداً من العوائل الايزيدية النازحة واستمع إلى مطالبهم، مؤكداً أنه سيعمل مع الجهات الحكومية لإزالة المشاكل والمسائل التي تواجههم، والتنسيق من خلال العمل المشترك مع حكومة إقليم كوردستان لإيجاد الحلول الناجحة لما يعانيه النازحون في المخيم وباقي مخيمات النزوح، حسب البيان.



لطيف شدّد على “ضرورة العمل على طي هذه الصفحة المؤلمة التي طالت العراقيين بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم جرّاء الإرهاب الداعشي الذي حاول العبث بالسلم الأهلي والاجتماعي”، مؤكداً على “أهمية ضمان عودة آمنة ومستقرة لجميع النازحين إلى منازلهم ومدنهم، وضرورة تنسيق الجهد الوطني في سبيل تذليل كل العقبات التي تحول دون عودة النازحين إلى مدنهم”.



وكان رئيس الجمهورية قد اجتمع في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بوزيرة الهجرة والمهجرين ومحافظ دهوك، عقب وصوله الى محافظة دهوك، حيث تمت مناقشة أوضاع النازحين والمهجرين والتشديد على ضرورة توفير جميع احتياجاتهم.



وأشاد لطيف بالجهود المبذولة من حكومة إقليم كوردستان في رعاية المخيمات، مؤكداً ضرورة بذل السلطات المعنية في الحكومة الاتحادية قصارى جهودها لدعم الإقليم في هذا الجانب.



وأشار إلى “وجود اجماع وطني لمنح الأولوية لملف النازحين، موضحاً لزوم إنهاء معاناتهم من خلال إعادة إعمار مدنهم وتأهيلها لتيسير عودتهم لها”.

