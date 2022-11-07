مكتب تحرير المختطفين الايزيديين: صرف اكثر من 7 مليارات دينار على عمليات التحرير

اكد مسؤول مكتب تحرير المختطفين الايزيديين في حكومة إقليم كوردستان خيري بوزاني ، اليوم الاثنين ، استمرار عمليات تحرير المختطفين من قبل داعش حتى تحرير آخر مختطف ، لافتاً الى صرف أكثر من 7 مليارات دينار على عمليات تحرير المختطفين.

خيري بوزاني ، قال لـ(باسنيوز) انهم لن ييأسوا من تحرير المختطفين ومستمرون في ذلك ، لافتاً الى وجود اكثريتهم في مخيم الهول في سوريا وفي المناطق العراقية التي كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي في عام 2014 ، مشيراً الى انهم طالبوا القوات العراقية بتقديم العون والدعم والمساعدة في تحرير المختطفين في هذه المناطق.

مردفاً ، ان تحرير المختطفين في مخيم الهول عملية صعبة كون خلايا التنظيم الإرهابي وعوائل الدواعش يسيطرون على المخيم والمختطفين يتخوفون من كشف هويتهم ، منتقداً القوات التي تسيطر على المخيم كونها لاتعمل كما يجب على تحرير المختطفين هناك.

مسؤول مكتب تحرير المختطفين الايزيديين ، أشار الى اختطاف وفقدان 6 آلاف و 417 فتاة وأمرأة وطفل ورجل ايزيدي خلال اجتياح تنظيم داعش لمنطقة شنگال (سنجار) ، لافتاً الى تمكن المكتب تحرير 3 آلاف و562 مختطفاً حتى الآن ، فيما لايزال مصير الفين و600 مختطف من الجنسين مجهولاً حتى الآن.

موضحاً ، ان اجتياح التنظيم الإرهابي لمنطقة شنگال أدى لاستشهاد اكثر من 5 آلاف ايزيدي وتيتم الفين و745 طفلاً وهجرة 120 الف ايزيدي الى الخارج.